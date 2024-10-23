https://ria.ru/20241023/sud-1979446151.html

Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор экс-сенатору Арашукову

Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор экс-сенатору Арашукову - РИА Новости, 23.10.2024

Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор экс-сенатору Арашукову

Верховный суд России в среду рассмотрит жалобу на приговор бывшему сенатору от Карачаево-Черкесской Республики Рауфу Арашукову и его отцу Раулю, осужденным за... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T00:33

2024-10-23T00:33

2024-10-23T00:33

происшествия

россия

минеральные воды

оренбургская область

рауф арашуков

рауль арашуков

рауль

газпром

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Верховный суд России в среду рассмотрит жалобу на приговор бывшему сенатору от Карачаево-Черкесской Республики Рауфу Арашукову и его отцу Раулю, осужденным за убийства пожизненно, сообщили РИА Новости в суде. Судебное заседание назначено на 23 октября в 10.00. Мосгорсуд 27 декабря 2022 года приговорил к пожизненному заключению Рауфа и Рауля Арашуковых, остальные четыре фигуранта получили сроки от 5 до 22 лет. Коллегия присяжных признала Арашуковых виновными в организации двух убийств - зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Голоса разделились семь к одному, лишь один человек счел вину Арашуковых недоказанной, а их – заслуживающими снисхождения. Кроме того, Рауля Арашукова дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей. Арашукова-старшего присяжные признали виновным в организации преступного сообщества, а его сына - в участии в нем. По данной статье присяжные оправдали лишь бывшего старшего следователя Андрея Филиппова и экс-директора филиала "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузера Хашукаева. Защита обжаловала приговор, однако апелляция признала его законным. В минувший вторник стало известно, что Рауф Арашуков, отбывающий наказание в ИК-6 ("Черный дельфин"), через своего адвоката передал сотруднику УФСИН России по Оренбургской области взятку в размере не менее пяти миллионов рублей "за организацию привилегированных условий содержания: получение сверх установленных лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ на территории исправительного учреждения, отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным", рассказала РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Бывшему сенатору было предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы. Позднее ФСБ России показала видео, на котором Рауф Арашуков предлагает взятку за создание комфортных условий в колонии. На кадрах видно, как Арашуков жестами показывает размер взятки. На другом фрагменте видео он признается, что предложил пять миллионов рублей. Кроме того, на видео был показан пакет с пятитысячными купюрами.

https://ria.ru/20241022/fsb-1979294535.html

https://ria.ru/20241017/kadyrov-1978505814.html

https://ria.ru/20221227/arashukov-1841707509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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