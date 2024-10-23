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Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор экс-сенатору Арашукову - РИА Новости, 23.10.2024
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00:33 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/sud-1979446151.html
Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор экс-сенатору Арашукову
Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор экс-сенатору Арашукову - РИА Новости, 23.10.2024
Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор экс-сенатору Арашукову
Верховный суд России в среду рассмотрит жалобу на приговор бывшему сенатору от Карачаево-Черкесской Республики Рауфу Арашукову и его отцу Раулю, осужденным за... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T00:33
2024-10-23T00:33
происшествия
россия
минеральные воды
оренбургская область
рауф арашуков
рауль арашуков
рауль
газпром
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Верховный суд России в среду рассмотрит жалобу на приговор бывшему сенатору от Карачаево-Черкесской Республики Рауфу Арашукову и его отцу Раулю, осужденным за убийства пожизненно, сообщили РИА Новости в суде. Судебное заседание назначено на 23 октября в 10.00. Мосгорсуд 27 декабря 2022 года приговорил к пожизненному заключению Рауфа и Рауля Арашуковых, остальные четыре фигуранта получили сроки от 5 до 22 лет. Коллегия присяжных признала Арашуковых виновными в организации двух убийств - зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Голоса разделились семь к одному, лишь один человек счел вину Арашуковых недоказанной, а их – заслуживающими снисхождения. Кроме того, Рауля Арашукова дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей. Арашукова-старшего присяжные признали виновным в организации преступного сообщества, а его сына - в участии в нем. По данной статье присяжные оправдали лишь бывшего старшего следователя Андрея Филиппова и экс-директора филиала "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузера Хашукаева. Защита обжаловала приговор, однако апелляция признала его законным. В минувший вторник стало известно, что Рауф Арашуков, отбывающий наказание в ИК-6 ("Черный дельфин"), через своего адвоката передал сотруднику УФСИН России по Оренбургской области взятку в размере не менее пяти миллионов рублей "за организацию привилегированных условий содержания: получение сверх установленных лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ на территории исправительного учреждения, отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным", рассказала РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Бывшему сенатору было предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы. Позднее ФСБ России показала видео, на котором Рауф Арашуков предлагает взятку за создание комфортных условий в колонии. На кадрах видно, как Арашуков жестами показывает размер взятки. На другом фрагменте видео он признается, что предложил пять миллионов рублей. Кроме того, на видео был показан пакет с пятитысячными купюрами.
https://ria.ru/20241022/fsb-1979294535.html
https://ria.ru/20241017/kadyrov-1978505814.html
https://ria.ru/20221227/arashukov-1841707509.html
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происшествия, россия, минеральные воды, оренбургская область, рауф арашуков, рауль арашуков, рауль, газпром, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), дело клана арашуковых
Происшествия, Россия, Минеральные Воды, Оренбургская область, Рауф Арашуков, Рауль Арашуков, Рауль, Газпром, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ), Дело клана Арашуковых
Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор экс-сенатору Арашукову

Верховный суд пересмотрит пожизненный приговор экс-сенатору Арашукову и его отцу

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкЭкс-сенатор Рауф Арашуков в исправительной колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области
Экс-сенатор Рауф Арашуков в исправительной колонии Черный дельфин в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Экс-сенатор Рауф Арашуков в исправительной колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Верховный суд России в среду рассмотрит жалобу на приговор бывшему сенатору от Карачаево-Черкесской Республики Рауфу Арашукову и его отцу Раулю, осужденным за убийства пожизненно, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 23 октября в 10.00.
Экс-сенатор Арашуков предлагает взятку в колонии - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Экс-сенатора Арашукова поймали на взятке за улучшение условий в колонии
Вчера, 12:41
Мосгорсуд 27 декабря 2022 года приговорил к пожизненному заключению Рауфа и Рауля Арашуковых, остальные четыре фигуранта получили сроки от 5 до 22 лет.
Коллегия присяжных признала Арашуковых виновными в организации двух убийств - зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Голоса разделились семь к одному, лишь один человек счел вину Арашуковых недоказанной, а их – заслуживающими снисхождения.
Кроме того, Рауля Арашукова дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей.
Арашукова-старшего присяжные признали виновным в организации преступного сообщества, а его сына - в участии в нем. По данной статье присяжные оправдали лишь бывшего старшего следователя Андрея Филиппова и экс-директора филиала "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузера Хашукаева.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Экс-сенатор Арашуков попросил прощения у Кадырова
17 октября, 13:52
Защита обжаловала приговор, однако апелляция признала его законным.
В минувший вторник стало известно, что Рауф Арашуков, отбывающий наказание в ИК-6 ("Черный дельфин"), через своего адвоката передал сотруднику УФСИН России по Оренбургской области взятку в размере не менее пяти миллионов рублей "за организацию привилегированных условий содержания: получение сверх установленных лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ на территории исправительного учреждения, отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным", рассказала РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Бывшему сенатору было предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Позднее ФСБ России показала видео, на котором Рауф Арашуков предлагает взятку за создание комфортных условий в колонии.
На кадрах видно, как Арашуков жестами показывает размер взятки. На другом фрагменте видео он признается, что предложил пять миллионов рублей. Кроме того, на видео был показан пакет с пятитысячными купюрами.
Бывший сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль в Московском городском суде во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Экс-сенатор Арашуков и его отец получили пожизненные сроки за убийства
27 декабря 2022, 16:39
 
ПроисшествияРоссияМинеральные ВодыОренбургская областьРауф АрашуковРауль АрашуковРаульГазпромМосковский городской судСледственный комитет России (СК РФ)Дело клана Арашуковых
 
 
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