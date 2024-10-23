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В Петербурге начали проверку после стрельбы у метро - РИА Новости, 23.10.2024
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14:04 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/strelba-1979555490.html
В Петербурге начали проверку после стрельбы у метро
В Петербурге начали проверку после стрельбы у метро - РИА Новости, 23.10.2024
В Петербурге начали проверку после стрельбы у метро
Полиция разбирается в конфликте со стрельбой из пневматического пистолета у станции метро "Василеостровская", сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:04
2024-10-23T14:04
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. Полиция разбирается в конфликте со стрельбой из пневматического пистолета у станции метро "Василеостровская", сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. "22 октября около шести утра в полицию поступило сообщение, что возле станции метро "Василеостровская" произошел конфликт с участием нескольких мужчин", - информирует пресс-служба. Полиция на месте задержала троих студентов и 33-летнего неработающего мужчину. Позже было установлено, что между ними внезапно возникла ссора, в ходе которой один из ее участников выстрелил в воздух из пневматического пистолета. "Пневматический пистолет был изъят полицейскими. Участники инцидента доставлены в отдел полиции для разбирательства", - рассказали в пресс-службе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20241016/strelba-1978376481.html
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санкт-петербург, происшествия
Санкт-Петербург, Происшествия
В Петербурге начали проверку после стрельбы у метро

МВД РФ: полиция начала проверку после стрельбы у метро в Петербурге

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. Полиция разбирается в конфликте со стрельбой из пневматического пистолета у станции метро "Василеостровская", сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
"22 октября около шести утра в полицию поступило сообщение, что возле станции метро "Василеостровская" произошел конфликт с участием нескольких мужчин", - информирует пресс-служба.
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Полиция на месте задержала троих студентов и 33-летнего неработающего мужчину. Позже было установлено, что между ними внезапно возникла ссора, в ходе которой один из ее участников выстрелил в воздух из пневматического пистолета.
"Пневматический пистолет был изъят полицейскими. Участники инцидента доставлены в отдел полиции для разбирательства", - рассказали в пресс-службе.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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