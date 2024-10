https://ria.ru/20241023/ssha-1979397587.html

Штаты разглядели свой главный кошмар в Казани

"Сотрудничество в рамках БРИКС не направлено <...> ни против доллара, ни против других валют", — поспешил успокоить общественность пресс-секретарь российского... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T08:00

аналитика

сша

россия

брикс

доллар

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979393128_0:16:1792:1024_1920x0_80_0_0_291f9bf70b4daf08105de71ca0c80533.jpg

"Сотрудничество в рамках БРИКС не направлено <...> ни против доллара, ни против других валют", — поспешил успокоить общественность пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Это был ответ на серию прямо-таки панических публикаций, которыми разразились американские СМИ накануне казанского саммита. "Путин планирует победить доллар", — вещает рупор финансовых элит Запада The Economist. "Цель БРИКС — увести страны от долларовой системы", — беспокоится The New York Times.В США действительно боятся глобальной дедолларизации, об этом открыто говорят их ведущие финансисты. Там прекрасно понимают, что триллионы зеленых бумажек давно представляют собой финансовую пирамиду — когда она рухнет, то похоронит под собой все могущество Запада.Но кто виноват в неизбежном крахе долларовой аферы? Неужели опять русские и лично Путин? Заманили в Россию лидеров ведущих экономик мира, злоумышляют против Вашингтона и строят козни?Очевидно, что нет. Ни Индия, ни Китай, ни Бразилия, ни ЮАР, ни другие члены БРИКС не собираются прекращать свое экономическое сотрудничество со Штатами и Европой. Идет и ширится торговля, продолжает использоваться тот же доллар.Тем не менее за океаном паника. The Economist объясняет, чего именно боятся короли западных финансов. Во-первых, страны БРИКС создают свое кредитное агентство, которое будет независимо — а не по свистку из-за океана — оценивать экономический потенциал стран. Во-вторых, Новый банк развития инвестирует в инфраструктурные проекты, постепенно подменяя собой такие давно используемые американцами структуры, как, например, МБРР.Но страшнее всего для финансовой гегемонии США запуск платежной системы BRICS Bridge. Российские финансисты говорят, что она заработает уже в следующем году и позволит центробанкам разных стран напрямую проводить транзакции в национальных цифровых валютах. Это будет на порядок быстрее и безопаснее, чем расчеты в долларах. Даже The Economist с прискорбием отмечает, что такие переводы будут занимать не дни, а секунды, и цитирует Федрезерв: "Эффективность цифровых денег разрушит использование доллара в трансграничных переводах".Дело в том, что все расчеты с переводом в доллары проводятся через американские банки под полным контролем Большого Брата. Это долго и небезопасно. Американцы, грубо говоря, воруют. Понятно, что все это вежливо называется "замораживанием", "финансовыми санкциями" или еще какими-то политкорректными терминами. Но, по сути, это обычный грабеж. Американцы не раз с успехом грабили Иран, Китай, Россию, Венесуэлу, Саудовскую Аравию и далее по списку.Ну и кто вам в таком случае доктор? Именно попытка стибрить все, что плохо лежит, и скомпрометировала американский доллар больше всего. Долгое время государства терпели это издевательство потому, что в целом система, завязанная на долларе, была удобной и работоспособной. Но сейчас риски сильно перевешивают выгоды.Тем более что в истории не было резервной валюты, в которой скопился бы такой гигантский, просто не поддающийся осмыслению долг, как госдолг США (35 триллионов), плюс 17,5 триллиона задолженности американских домохозяйств.Доллар никто не хочет убивать. В конце концов, у многих стран есть долларовые долговые обязательства на сотни миллиардов и терять их было бы неприятно и обидно. Это что же, американцы настреляли у всех деньжат, а потом помашут ручкой, сказав сакраментальное "кому я должен, всем прощаю"?Однако доллар обречен на самоубийство, причем его подталкивают к суициду свои же хозяева. Суверенные государства просто вынуждены бежать от токсичных зеленых бумажек — поддерживать нацвалюты, несмотря на их очевидную волатильность, экспериментировать с криптовалютой, развивать национальные цифровые валюты.Экономическая мощь БРИКС не знает себе равных: альянс опережает по доле в мировом ВВП страны "Большой семерки" и представляет собой более половины мирового населения. Это почти четверть всей мировой торговли, почти половина всей нефти и 30 процентов территории Земли. Разумеется, если здесь придут к единому решению по новым финансовым инструментам, все старые мигом отправятся на помойку.Но никакой идейной ненависти к американскому доллару тут нет, он просто не выполняет своей роли надежной резервной валюты. Вот и идут эксперименты в рамках БРИКС — ничего личного, только бизнес. Не этому ли учили нас когда-то чикагские мальчики?Что ж, Россия прекрасно выучила те уроки и именно поэтому возглавляет сегодня движение по созданию мировой финансовой системы, альтернативной тому безобразному казино, в которое американцы превратили Бреттон-Вудскую систему.Если доллар не выдержит честной конкуренции с мировыми валютами, если наши платежные системы окажутся лучше западных, жаловаться будет некому — тут уж действительно "рыночек порешал". Обернется ли это шоковой терапией для США и их европейских вассалов — как говорится, будем посмотреть. Но если что, подбросим им, конечно, гуманитарки — замороженных окорочков там, макарошек отечественных, пускай граждане подкормятся.

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

