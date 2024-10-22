https://ria.ru/20241022/briks-1979262833.html

Деятельность БРИКС не направлена против каких-либо валют, заявил Песков

Деятельность БРИКС не направлена против каких-либо валют, заявил Песков - РИА Новости, 22.10.2024

Деятельность БРИКС не направлена против каких-либо валют, заявил Песков

Сотрудничество в рамках БРИКС не направлено против доллара и других валют, оно преследует основную цель - обеспечить интересы стран, которые принимают участие в РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T11:00

2024-10-22T11:00

2024-10-22T11:02

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915756103_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_1d9a993f6f46190e8df2def22ed03322.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Сотрудничество в рамках БРИКС не направлено против доллара и других валют, оно преследует основную цель - обеспечить интересы стран, которые принимают участие в этом формате, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сотрудничество в рамках БРИКС не направлено ни против кого, ни против чего - ни против доллара, ни против других валют. Оно преследует основную цель - обеспечить интересы тех стран, которые принимают участие в этом формате", - сказал Песков РИА Новости, комментируя публикацию издания The Economist об обсуждении якобы "плана победы над долларом" на саммите БРИКС.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, дмитрий песков