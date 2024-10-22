https://ria.ru/20241022/briks-1979262833.html
Деятельность БРИКС не направлена против каких-либо валют, заявил Песков
Деятельность БРИКС не направлена против каких-либо валют, заявил Песков - РИА Новости, 22.10.2024
Деятельность БРИКС не направлена против каких-либо валют, заявил Песков
Сотрудничество в рамках БРИКС не направлено против доллара и других валют, оно преследует основную цель - обеспечить интересы стран, которые принимают участие в РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T11:00
2024-10-22T11:00
2024-10-22T11:02
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Сотрудничество в рамках БРИКС не направлено против доллара и других валют, оно преследует основную цель - обеспечить интересы стран, которые принимают участие в этом формате, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сотрудничество в рамках БРИКС не направлено ни против кого, ни против чего - ни против доллара, ни против других валют. Оно преследует основную цель - обеспечить интересы тех стран, которые принимают участие в этом формате", - сказал Песков РИА Новости, комментируя публикацию издания The Economist об обсуждении якобы "плана победы над долларом" на саммите БРИКС.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, дмитрий песков
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Дмитрий Песков
Деятельность БРИКС не направлена против каких-либо валют, заявил Песков
Песков: сотрудничество стран БРИКС не направлено против доллара и других валют