https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979463433.html
Семья из Санкт-Петербурга участвует в спецоперации на разных направлениях
Семья из Санкт-Петербурга участвует в спецоперации на разных направлениях - РИА Новости, 23.10.2024
Семья из Санкт-Петербурга участвует в спецоперации на разных направлениях
Семейная пара из Санкт-Петербурга с началом СВО приняла решение о подписании контракта, теперь супруги несут службу на разных направлениях, рассказала РИА... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T05:47
2024-10-23T05:47
2024-10-23T06:02
специальная военная операция на украине
санкт-петербург
безопасность
спецоперация
контрактники
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СКАДОВСК, 23 окт — РИА Новости. Семейная пара из Санкт-Петербурга с началом СВО приняла решение о подписании контракта, теперь супруги несут службу на разных направлениях, рассказала РИА Новости начальник приёмно-сортировочного отделения медицинского батальона с позывным "Грация". "Год, наверное, я просто наблюдала и понимала, что я должна быть там, мой вклад — он должен быть, чтобы мои дети могли мной гордиться, чтобы я им была примером для подражания. <...> На СВО пошла не только я, пошел мой супруг, даже, наверное, первая пошла я. А он ранее тоже был офицером. Мы решили, что наша семья должна быть здесь", — поделилась своей историей военнослужащая с позывным "Грация". Супруги служат на луганском и на каховском направлениях, далеко друг от друга. Но главным для них было пойти служить и помогать своей Родине, признаётся военнослужащая с позывным "Грация". Дома пару ждёт сын, который, по примеру мамы, решил стать врачом.
https://ria.ru/20241022/priangare-1979299067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, безопасность, спецоперация, контрактники
Специальная военная операция на Украине, Санкт-Петербург, Безопасность, Спецоперация, контрактники
Семья из Санкт-Петербурга участвует в спецоперации на разных направлениях
Семейная пара из Санкт-Петербурга вместе подписала контракт с начала СВО
СКАДОВСК, 23 окт — РИА Новости. Семейная пара из Санкт-Петербурга с началом СВО приняла решение о подписании контракта, теперь супруги несут службу на разных направлениях, рассказала РИА Новости начальник приёмно-сортировочного отделения медицинского батальона с позывным "Грация".
"Год, наверное, я просто наблюдала и понимала, что я должна быть там, мой вклад — он должен быть, чтобы мои дети могли мной гордиться, чтобы я им была примером для подражания. <...> На СВО пошла не только я, пошел мой супруг, даже, наверное, первая пошла я. А он ранее тоже был офицером. Мы решили, что наша семья должна быть здесь", — поделилась своей историей военнослужащая с позывным "Грация".
Супруги служат на луганском и на каховском направлениях, далеко друг от друга. Но главным для них было пойти служить и помогать своей Родине, признаётся военнослужащая с позывным "Грация". Дома пару ждёт сын, который, по примеру мамы, решил стать врачом.