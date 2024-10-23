https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979463433.html

Семья из Санкт-Петербурга участвует в спецоперации на разных направлениях

Семья из Санкт-Петербурга участвует в спецоперации на разных направлениях - РИА Новости, 23.10.2024

Семья из Санкт-Петербурга участвует в спецоперации на разных направлениях

Семейная пара из Санкт-Петербурга с началом СВО приняла решение о подписании контракта, теперь супруги несут службу на разных направлениях, рассказала РИА... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T05:47

2024-10-23T05:47

2024-10-23T06:02

специальная военная операция на украине

санкт-петербург

безопасность

спецоперация

контрактники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976693970_0:101:3283:1948_1920x0_80_0_0_b9f8326ac11e3429a6bd9c81b81d5347.jpg

СКАДОВСК, 23 окт — РИА Новости. Семейная пара из Санкт-Петербурга с началом СВО приняла решение о подписании контракта, теперь супруги несут службу на разных направлениях, рассказала РИА Новости начальник приёмно-сортировочного отделения медицинского батальона с позывным "Грация". "Год, наверное, я просто наблюдала и понимала, что я должна быть там, мой вклад — он должен быть, чтобы мои дети могли мной гордиться, чтобы я им была примером для подражания. <...> На СВО пошла не только я, пошел мой супруг, даже, наверное, первая пошла я. А он ранее тоже был офицером. Мы решили, что наша семья должна быть здесь", — поделилась своей историей военнослужащая с позывным "Грация". Супруги служат на луганском и на каховском направлениях, далеко друг от друга. Но главным для них было пойти служить и помогать своей Родине, признаётся военнослужащая с позывным "Грация". Дома пару ждёт сын, который, по примеру мамы, решил стать врачом.

https://ria.ru/20241022/priangare-1979299067.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, безопасность, спецоперация, контрактники