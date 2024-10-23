https://ria.ru/20241023/smartfony-1979455777.html

Сенатор Шейкин назвал устройства на российской ОС "Аврора" удобными

Сенатор Шейкин назвал устройства на российской ОС "Аврора" удобными - РИА Новости, 23.10.2024

Сенатор Шейкин назвал устройства на российской ОС "Аврора" удобными

Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин рассказал РИА Новости, что продолжает тестировать устройства на... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T03:37

2024-10-23T03:37

2024-10-23T03:46

технологии

валентина матвиенко

"аврора"

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин рассказал РИА Новости, что продолжает тестировать устройства на российской операционной системе (ОС) "Аврора". Он назвал их удобными и функциональными. "Рад сообщить, что сейчас я продолжаю тестирование устройств на российской операционной системе "Аврора". Ранее одной из ключевых проблем системы была ограниченность доступных приложений для связи с близкими, однако благодаря появлению приложения "Аврорекс" эта проблема успешно решена. Теперь пользователи "Авроры" получают доступ к широкому спектру мобильных приложений, которые раньше были недоступны. Это значительно улучшает пользовательский опыт и делает "Аврору" более функциональной и удобной в использовании", — сказал Шейкин. Кроме того, отметил сенатор, теперь на ОС "Аврора" можно запускать любые приложения для Android, что "делает её ещё более привлекательной для широкой аудитории". По его словам, разработчикам также удалось внедрить в систему магазин приложений RuStore, "который предлагает пользователям доступ к широкому спектру приложений". "Уверен, что "Аврора" станет достойной альтернативой зарубежным операционным системам и будет способствовать развитию отечественной IT-индустрии. Продолжаем ожидать новые обновления от разработчиков операционной системы и расширение её возможностей", — резюмировал сенатор. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщала, что в палате тестируют планшеты и смартфоны на отечественной операционной системе "Аврора", она защищена от утечки информации, однако приложения требуют доработки. Шейкин сообщал агентству, что в верхней палате начали тестировать смартфоны компании Aquarius и других компаний на этой системе.

https://ria.ru/20240926/avrora-1974749713.html

https://ria.ru/20231124/testirovanie-1911612749.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, валентина матвиенко, "аврора", совет федерации рф