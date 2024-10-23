В Сириусе пройдет сельскохозяйственный конгресс ASIAEXPO-2024
В Сириусе второй раз стартует сельскохозяйственный конгресс ASIAEXPO-2024
Агропромышленная выставка. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС 23 окт – РИА Новости. Сельскохозяйственный конгресс ASIAEXPO-2024, посвященный вопросам аграрной промышленности, производству, импорту, а также экспорту возделываемой на землях РФ продукции, второй раз стартует на федеральной территории Сириус, расположенной в зоне черноморского побережья.
Конгресс будет проходить в течение трех дней на площадке научно-технологического университета "Сириус", там же развернут крупную сельскохозяйственную выставку с участием более 350 экспонентов из России, СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. На выставке небольшие и крупные компании-лидеры представят продукцию разных стран - корма для животных, спецтехнику, одежду, вакцины и лекарства.
Программа конгресса включает деловую часть мероприятия с приветственными словами министров сельского хозяйства участвующих государств, круглые столы, сессии, встречи, также планируется подписание нескольких соглашений о сотрудничестве с иностранными партнёрами.
Более трехсот экспертов-практиков примут участие в дискуссиях по вопросам развития сельскохозяйственной отрасли РФ и зарубежья. Некоторые эксперты будут выступать в российском Сириусе очно, другие проведут переговоры в онлайн-формате.
"Это уже второй сельскохозяйственный конгресс ASIAEXPO, который мы проводим на федеральной территории Сириус. Мы надеемся, что в этом году нам удастся заключить важные для нас и иностранной стороны соглашения, которые приведут к обоюдному сотрудничеству. Летом российская делегация провела несколько переговоров с бизнесом и властью Ирака, Ирана и Африки. Надеемся, представители этих стран смогут найти общие договорённости, подписать новые договора в области экспортно-импортных отношений", - отметил РИА Новости генеральный директор ASIAEXPO-2024 Игорь Милованов.
Международный конгресс ASIAEXPO проводится при поддержке Минсельхоза РФ, национального Союза птицеводов, Союзмолоко, национального Союза свиноводов. В прошлом году мероприятие собрало около 6 тысяч человек, общая сумма контрактов, которые были подписаны в рамках конгресса, составила почти 3 миллиарда рублей.
Патрушев обсудил с председателем совета "Сириуса" создание нацпарка
19 августа, 16:49