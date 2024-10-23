https://ria.ru/20241023/sirius-1979447690.html

В Сириусе пройдет сельскохозяйственный конгресс ASIAEXPO-2024

В Сириусе пройдет сельскохозяйственный конгресс ASIAEXPO-2024 - РИА Новости, 23.10.2024

В Сириусе пройдет сельскохозяйственный конгресс ASIAEXPO-2024

Сельскохозяйственный конгресс ASIAEXPO-2024, посвященный вопросам аграрной промышленности, производству, импорту, а также экспорту возделываемой на землях РФ... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T00:51

2024-10-23T00:51

2024-10-23T00:51

экономика

россия

африка

юго-восточная азия

снг

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

союзмолоко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577952628_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_07b31a8953c3508bf5b440a22de1102a.jpg

СИРИУС 23 окт – РИА Новости. Сельскохозяйственный конгресс ASIAEXPO-2024, посвященный вопросам аграрной промышленности, производству, импорту, а также экспорту возделываемой на землях РФ продукции, второй раз стартует на федеральной территории Сириус, расположенной в зоне черноморского побережья. Конгресс будет проходить в течение трех дней на площадке научно-технологического университета "Сириус", там же развернут крупную сельскохозяйственную выставку с участием более 350 экспонентов из России, СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. На выставке небольшие и крупные компании-лидеры представят продукцию разных стран - корма для животных, спецтехнику, одежду, вакцины и лекарства. Программа конгресса включает деловую часть мероприятия с приветственными словами министров сельского хозяйства участвующих государств, круглые столы, сессии, встречи, также планируется подписание нескольких соглашений о сотрудничестве с иностранными партнёрами. Более трехсот экспертов-практиков примут участие в дискуссиях по вопросам развития сельскохозяйственной отрасли РФ и зарубежья. Некоторые эксперты будут выступать в российском Сириусе очно, другие проведут переговоры в онлайн-формате. "Это уже второй сельскохозяйственный конгресс ASIAEXPO, который мы проводим на федеральной территории Сириус. Мы надеемся, что в этом году нам удастся заключить важные для нас и иностранной стороны соглашения, которые приведут к обоюдному сотрудничеству. Летом российская делегация провела несколько переговоров с бизнесом и властью Ирака, Ирана и Африки. Надеемся, представители этих стран смогут найти общие договорённости, подписать новые договора в области экспортно-импортных отношений", - отметил РИА Новости генеральный директор ASIAEXPO-2024 Игорь Милованов. Международный конгресс ASIAEXPO проводится при поддержке Минсельхоза РФ, национального Союза птицеводов, Союзмолоко, национального Союза свиноводов. В прошлом году мероприятие собрало около 6 тысяч человек, общая сумма контрактов, которые были подписаны в рамках конгресса, составила почти 3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240923/msp-1973910243.html

https://ria.ru/20240819/park-1967130380.html

россия

африка

юго-восточная азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, африка, юго-восточная азия, снг, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), союзмолоко