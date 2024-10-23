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В России создали перспективный способ получения отечественных лекарств - РИА Новости, 23.10.2024
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Наука
 
09:09 23.10.2024 (обновлено: 13:02 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/sintez-1979477582.html
В России создали перспективный способ получения отечественных лекарств
В России создали перспективный способ получения отечественных лекарств - РИА Новости, 23.10.2024
В России создали перспективный способ получения отечественных лекарств
Исследователи из Московского физико-технического института и Института органической химии РАН разработали новый способ синтеза биологически активных веществ,... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T09:09
2024-10-23T13:02
наука
московский физико-технический институт
российская академия наук
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Исследователи из Московского физико-технического института и Института органической химии РАН разработали новый способ синтеза биологически активных веществ, которые могут стать основой новых лекарств и ускорить их производство, сообщили РИА Новости в МФТИ. Речь идет о производных пироллизидина — органического соединения, входящего в состав многих растительных алкалоидов. Они востребованы в медицине, но до сих пор их синтез был сложной задачей. Российские ученые использовали так называемые домино-реакции — процесс, при котором химические реакции запускаются последовательно, словно падающие костяшки домино. Для создания сложных молекул они разработали и протестировали новый трехступенчатый метод."Благодаря этому научный коллектив создал аналоги известных лекарств, включая средство для лечения респираторных заболеваний и препарат, помогающий предотвратить тошноту и рвоту после операций", — отметили в МФТИ. По мнению авторов исследования, полученные ими результаты могут значительно ускорить создание новых российских медикаментов. Работа ведется в рамках проекта по созданию в Российской академии наук собственной научной базы для разработки отечественных медицинских препаратов.
https://ria.ru/20241023/preparat-1979466557.html
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московский физико-технический институт, российская академия наук, россия, здоровье - общество
Наука, Московский физико-технический институт, Российская академия наук, Россия, Здоровье - Общество
В России создали перспективный способ получения отечественных лекарств

Российские ученые разработали новый способ синтеза биологически активных веществ

© Depositphotos.com / Alexander RathsУченый во время работы в лаборатории
Ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Depositphotos.com / Alexander Raths
Ученый во время работы в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Исследователи из Московского физико-технического института и Института органической химии РАН разработали новый способ синтеза биологически активных веществ, которые могут стать основой новых лекарств и ускорить их производство, сообщили РИА Новости в МФТИ.
Речь идет о производных пироллизидина — органического соединения, входящего в состав многих растительных алкалоидов. Они востребованы в медицине, но до сих пор их синтез был сложной задачей.
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Вчера, 06:28
Российские ученые использовали так называемые домино-реакции — процесс, при котором химические реакции запускаются последовательно, словно падающие костяшки домино. Для создания сложных молекул они разработали и протестировали новый трехступенчатый метод.
«
"Благодаря этому научный коллектив создал аналоги известных лекарств, включая средство для лечения респираторных заболеваний и препарат, помогающий предотвратить тошноту и рвоту после операций", — отметили в МФТИ.
По мнению авторов исследования, полученные ими результаты могут значительно ускорить создание новых российских медикаментов. Работа ведется в рамках проекта по созданию в Российской академии наук собственной научной базы для разработки отечественных медицинских препаратов.
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НаукаМосковский физико-технический институтРоссийская академия наукРоссияЗдоровье - Общество
 
 
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