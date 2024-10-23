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Чукотская косметическая компания получила сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 23.10.2024
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17:23 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/sertifikat-1979626834.html
Чукотская косметическая компания получила сертификат "Сделано в России"
Чукотская косметическая компания получила сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 23.10.2024
Чукотская косметическая компания получила сертификат "Сделано в России"
Первая компания из Чукотского автономного округа получила сертификат "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:23
2024-10-23T17:23
экономика
технологии
владивосток
чукотский автономный округ
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Первая компания из Чукотского автономного округа получила сертификат "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Молодой бренд специализирующийся на производстве профессиональной косметики для волос и ухода за телом, разработал уникальную формулу на основе архангелики (дягиля лекарственного). Теперь сертификат подтверждает высокие стандарты качества продукции и открывает новые возможности для бренда на российском и международном рынках", - говорится в сообщении.Продукция компании производится в Санкт-Петербурге."Мы видим огромный потенциал для масштабирования бизнеса на рынках ближнего зарубежья", - поделилась планами основательница бренда Кира Горбачева.При содействии Российского экспортного центра компания уже ведет переговоры с потенциальными покупателями в Белоруссии и планирует покорить рынок Казахстана."Получение сертификата "Сделано в России" - это важный шаг для бренда по выходу на рынки дружественных стран. Документ подтверждает качество продукции и надежность компании, открывая двери для продвижения на приоритетных рынках под зонтичным брендом "Сделано в России", - подчеркнул руководитель представительства РЭЦ во Владивостоке Денис Дробот.В РЭЦ напомнили, что для более широкого доступа предприятий к продуктам и услугам группы работают 16 региональных представительств РЭЦ, в том числе во Владивостоке, где отделение работает по хабовому принципу, осуществляя консультационную поддержку предпринимателей из Приморского края, Чукотского автономного округа, Сахалинской области и Камчатского края."Мы активно взаимодействуем с представительством РЭЦ в городе Владивостоке по вопросам использования мер государственной поддержки и участвует в мероприятиях, организуемых РЭЦ как в очном, так и в онлайн-формате", - отмечают в компании.Программа "Сделано в России" и система добровольной сертификации создана Российским экспортным центром для повышения узнаваемости отечественных товаров на российском и зарубежном рынках. Ее участниками могут стать компании из любой отрасли несырьевого неэнергетического экспорта, подтвердившие качество, экологичность, органическое происхождение, уникальность и надежность своей продукции.Программа представляет собой комплексное решение для продвижения российского экспорта через участие в международных выставках и бизнес-миссиях, размещение в национальных магазинах Made in Russia на ключевых зарубежных маркетплейсах, в специализированных шоу-румах агропродукции и по другим каналам. Для получения сертификата "Сделано в России" необходимо подать заявку на сайте РЭЦ.
https://ria.ru/20241023/vystavka-1979501322.html
https://ria.ru/20241022/oman-1979401452.html
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экономика, технологии, владивосток, чукотский автономный округ, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Технологии, Владивосток, Чукотский автономный округ, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Чукотская косметическая компания получила сертификат "Сделано в России"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России"
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Логотип Международного экспортного форума "Сделано в России"
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Первая компания из Чукотского автономного округа получила сертификат "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Молодой бренд специализирующийся на производстве профессиональной косметики для волос и ухода за телом, разработал уникальную формулу на основе архангелики (дягиля лекарственного). Теперь сертификат подтверждает высокие стандарты качества продукции и открывает новые возможности для бренда на российском и международном рынках", - говорится в сообщении.
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Продукция компании производится в Санкт-Петербурге.
"Мы видим огромный потенциал для масштабирования бизнеса на рынках ближнего зарубежья", - поделилась планами основательница бренда Кира Горбачева.
При содействии Российского экспортного центра компания уже ведет переговоры с потенциальными покупателями в Белоруссии и планирует покорить рынок Казахстана.
"Получение сертификата "Сделано в России" - это важный шаг для бренда по выходу на рынки дружественных стран. Документ подтверждает качество продукции и надежность компании, открывая двери для продвижения на приоритетных рынках под зонтичным брендом "Сделано в России", - подчеркнул руководитель представительства РЭЦ во Владивостоке Денис Дробот.
В РЭЦ напомнили, что для более широкого доступа предприятий к продуктам и услугам группы работают 16 региональных представительств РЭЦ, в том числе во Владивостоке, где отделение работает по хабовому принципу, осуществляя консультационную поддержку предпринимателей из Приморского края, Чукотского автономного округа, Сахалинской области и Камчатского края.
"Мы активно взаимодействуем с представительством РЭЦ в городе Владивостоке по вопросам использования мер государственной поддержки и участвует в мероприятиях, организуемых РЭЦ как в очном, так и в онлайн-формате", - отмечают в компании.
Программа "Сделано в России" и система добровольной сертификации создана Российским экспортным центром для повышения узнаваемости отечественных товаров на российском и зарубежном рынках. Ее участниками могут стать компании из любой отрасли несырьевого неэнергетического экспорта, подтвердившие качество, экологичность, органическое происхождение, уникальность и надежность своей продукции.
Программа представляет собой комплексное решение для продвижения российского экспорта через участие в международных выставках и бизнес-миссиях, размещение в национальных магазинах Made in Russia на ключевых зарубежных маркетплейсах, в специализированных шоу-румах агропродукции и по другим каналам. Для получения сертификата "Сделано в России" необходимо подать заявку на сайте РЭЦ.
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ЭкономикаТехнологииВладивостокЧукотский автономный округРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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