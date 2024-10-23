https://ria.ru/20241023/selkhoz-1979533706.html
Минсельхоз намерен укрепить сотрудничество с африканскими странами
Минсельхоз намерен укрепить сотрудничество с африканскими странами - РИА Новости, 23.10.2024
Минсельхоз намерен укрепить сотрудничество с африканскими странами
Минсельхоз России намерен усилить сотрудничество со странами Африки, особенно в части экспортных отношений, поскольку это большой рынок потребления, заявила... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:45
2024-10-23T12:45
2024-10-23T12:45
экономика
россия
африка
иран
ольга абрамова
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
союзмолоко
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СИРИУС, 23 окт – РИА Новости. Минсельхоз России намерен усилить сотрудничество со странами Африки, особенно в части экспортных отношений, поскольку это большой рынок потребления, заявила советник министра сельского хозяйства РФ Ольга Абрамова. Второй международный сельскохозяйственный конгресс ASIAEXPO-2024 открылся на площадке научно-технологического университета "Сириус". В мероприятии принимают участие представители власти из Африки, Ирана, Иордании и России, а также отраслевые эксперты. "Сотрудничаем со всеми (странами - ред.), хочется усиления сотрудничества со странами Африки. Во-первых, это очень большой рынок потребления, во-вторых, это очень большие возможности для выстраивания взаимоотношений между странами с точки зрения экспорта продукции, мы видим перспективы в этом направлении", - рассказала Абрамова журналистам на полях конгресса. Как отметил гендиректор ASIAEXPO Игорь Милованов, руководство мероприятия смотрит "с большим вдохновением" в будущее России с другими государствами в части развития сельскохозяйственной отрасли. Международный конгресс ASIAEXPO проводится при поддержке Минсельхоза РФ, национального Союза птицеводов, Союзмолоко, национального Союза свиноводов. В прошлом году мероприятие собрало около 6 тысяч человек, общая сумма контрактов, которые были подписаны в рамках конгресса, составила почти 3 миллиарда рублей.
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экономика, россия, африка, иран, ольга абрамова, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), союзмолоко
Экономика, Россия, Африка, Иран, Ольга Абрамова, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Союзмолоко
Минсельхоз намерен укрепить сотрудничество с африканскими странами
Минсельхоз намерен усилить сотрудничество со странами Африки в области экспорта