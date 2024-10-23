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Президент Таджикистана прибыл в Казань на саммит БРИКС

Президент Таджикистана прибыл в Казань на саммит БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Президент Таджикистана прибыл в Казань на саммит БРИКС

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.10.2024

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.Президента встретили хлебом-солью, а также угостили национальным татарским блюдом — чак-чаком.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. С начала года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

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Прибытие президента Таджикистана в Казань для участия в саммите БРИКС Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, его встретили хлебом-солью и чак-чаком. 2024-10-23T11:21 true PT1M33S

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