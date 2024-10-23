https://ria.ru/20241023/putin-1979671375.html

Путин назвал заседания саммита БРИКС в Казани успешными

Путин назвал заседания саммита БРИКС в Казани успешными - РИА Новости, 23.10.2024

Путин назвал заседания саммита БРИКС в Казани успешными

Заседания саммита БРИКС в узком и широком составах прошли успешно, заявил президент Владимир Путин на торжественном приеме в честь мероприятия. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T20:20

2024-10-23T20:20

2024-10-23T21:08

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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Заседания саммита БРИКС в узком и широком составах прошли успешно, заявил президент Владимир Путин на торжественном приеме в честь мероприятия."Сегодня успешно прошли заседания саммита БРИКС в узком и широком составах, которые были посвящены актуальным вопросам глобальной повестки дня, взаимодействию в политике и безопасности, экономике и гуманитарной сфере", — сказал он.Как отметил глава государства, состоявшиеся обсуждения вновь показали, что члены объединения сообща работают ради благополучия своих стран.Кроме того, государства БРИКС выступают за активизацию сотрудничества на мировой арене на основе ключевых принципов Устава ООН и вместе стремятся способствовать формированию справедливого многополярного миропорядка при решающем участии стран Глобального Юга и Востока, указал Путин.Президент также затронул тему запланированной на четверг встречи в формате "аутрич"/"БРИКС плюс", подчеркнув, что такой расширенный формат успел хорошо себя зарекомендовать."Мы вместе рассмотрим волнующие мировое сообщество вопросы: устойчивое развитие, искоренение бедности, это и мирное урегулирование конфликтов, борьба с терроризмом и трансграничной преступностью, адаптация к изменению климата, стабильность цепочек поставок, обмен технологиями и знаниями в самом широком смысле этого слова", — заявил он.В заключение российский лидер предложил иностранным гостям саммита поднять тост за процветание народов стран и укрепление взаимодействия в объединении.Саммит стран БРИКС проходит с 22 по 24 октября в Казани. Это межгосударственное объединение было создано в 2006 году по инициативе России, Китая, Индии и Бразилии. В 2011 году к группе присоединилась ЮАР, а с начала 2024-го — Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство Москвы в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241023/guterresh-1979484954.html

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