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Россияне занимают первое место по числу туристов в Турцию, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024
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Туризм
 
18:21 23.10.2024 (обновлено: 18:44 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/putin-1979647365.html
Россияне занимают первое место по числу туристов в Турцию, заявил Путин
Россияне занимают первое место по числу туристов в Турцию, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024
Россияне занимают первое место по числу туристов в Турцию, заявил Путин
Россияне занимают первое место по числу туристов в Турции, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:21
2024-10-23T18:44
туризм
турция
в мире
брикс
владимир путин
россия
казань
реджеп тайип эрдоган
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Россияне занимают первое место по числу туристов в Турции, сообщил президент России Владимир Путин."Особое место в наших двусторонних связях традиционно занимает туристическая область. В 2023 году Турцию посетили рекордные 6,3 миллиона российских граждан, что на 20,7% больше, чем годом ранее. За январь-август текущего года - более 4,5 миллионов человек, рост на 4,6%. По этому показателю Россия занимает в Турции первое место", - сказал Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита БРИКС в Казани.
https://ria.ru/20241023/erdogan-1979646810.html
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турция, в мире, брикс, владимир путин, россия, казань, реджеп тайип эрдоган, саммит брикс в казани в 2024 году
Туризм, Турция, В мире, БРИКС, Владимир Путин, Россия, Казань, Реджеп Тайип Эрдоган, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Россияне занимают первое место по числу туристов в Турцию, заявил Путин

Президент РФ Путин: россияне занимают первое место по числу туристов в Турцию

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Владимир Путин. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Россияне занимают первое место по числу туристов в Турции, сообщил президент России Владимир Путин.
"Особое место в наших двусторонних связях традиционно занимает туристическая область. В 2023 году Турцию посетили рекордные 6,3 миллиона российских граждан, что на 20,7% больше, чем годом ранее. За январь-август текущего года - более 4,5 миллионов человек, рост на 4,6%. По этому показателю Россия занимает в Турции первое место", - сказал Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита БРИКС в Казани.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании партии AKP - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию
Вчера, 18:20
 
ТуризмТурцияВ миреБРИКСВладимир ПутинРоссияКазаньРеджеп Тайип ЭрдоганСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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