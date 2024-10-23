https://ria.ru/20241023/putin-1979647365.html

Россияне занимают первое место по числу туристов в Турцию, заявил Путин

Россияне занимают первое место по числу туристов в Турцию, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024

Россияне занимают первое место по числу туристов в Турцию, заявил Путин

Россияне занимают первое место по числу туристов в Турции, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T18:21

2024-10-23T18:21

2024-10-23T18:44

туризм

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реджеп тайип эрдоган

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Россияне занимают первое место по числу туристов в Турции, сообщил президент России Владимир Путин."Особое место в наших двусторонних связях традиционно занимает туристическая область. В 2023 году Турцию посетили рекордные 6,3 миллиона российских граждан, что на 20,7% больше, чем годом ранее. За январь-август текущего года - более 4,5 миллионов человек, рост на 4,6%. По этому показателю Россия занимает в Турции первое место", - сказал Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита БРИКС в Казани.

https://ria.ru/20241023/erdogan-1979646810.html

турция

россия

казань

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