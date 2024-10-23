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Россияне занимают первое место по числу туристов в Турцию, заявил Путин
Россияне занимают первое место по числу туристов в Турцию, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024
Россияне занимают первое место по числу туристов в Турцию, заявил Путин
Россияне занимают первое место по числу туристов в Турции, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:21
2024-10-23T18:21
2024-10-23T18:44
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Россияне занимают первое место по числу туристов в Турции, сообщил президент России Владимир Путин."Особое место в наших двусторонних связях традиционно занимает туристическая область. В 2023 году Турцию посетили рекордные 6,3 миллиона российских граждан, что на 20,7% больше, чем годом ранее. За январь-август текущего года - более 4,5 миллионов человек, рост на 4,6%. По этому показателю Россия занимает в Турции первое место", - сказал Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита БРИКС в Казани.
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Россияне занимают первое место по числу туристов в Турцию, заявил Путин
Президент РФ Путин: россияне занимают первое место по числу туристов в Турцию