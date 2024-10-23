https://ria.ru/20241023/putin-1979645981.html
Путин отметил динамичное развитие торгового сотрудничества с Турцией
Путин отметил динамичное развитие торгового сотрудничества с Турцией - РИА Новости, 23.10.2024
Путин отметил динамичное развитие торгового сотрудничества с Турцией
Экономическое сотрудничество РФ и Турции развивается динамично, торговля за восемь месяцев выросла на 6%, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:17
2024-10-23T18:17
2024-10-23T18:41
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реджеп тайип эрдоган
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Экономическое сотрудничество РФ и Турции развивается динамично, торговля за восемь месяцев выросла на 6%, сообщил президент России Владимир Путин."Обсудим пути повышения эффективности торгово-экономического взаимодействия, которое год от года развивается весьма динамично. Так, в прошлом году объем товарооборота составил внушительную сумму - 55,4 миллиарда долларов, а по итогам января-августа нынешнего года этот показатель подрос еще на 6,2%", - сказал Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита БРИКС в Казани.
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турция, россия, экономика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, саммит брикс в казани в 2024 году
Турция, Россия, Экономика, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин отметил динамичное развитие торгового сотрудничества с Турцией
Путин: торговля с Турцией за восемь месяцев выросла на шесть процентов