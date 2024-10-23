https://ria.ru/20241023/putin-1979645981.html

Путин отметил динамичное развитие торгового сотрудничества с Турцией

Путин отметил динамичное развитие торгового сотрудничества с Турцией - РИА Новости, 23.10.2024

Путин отметил динамичное развитие торгового сотрудничества с Турцией

Экономическое сотрудничество РФ и Турции развивается динамично, торговля за восемь месяцев выросла на 6%, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T18:17

2024-10-23T18:17

2024-10-23T18:41

турция

россия

экономика

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979548718_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_950265cd507d161dabedcbdbd981ea21.jpg

КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Экономическое сотрудничество РФ и Турции развивается динамично, торговля за восемь месяцев выросла на 6%, сообщил президент России Владимир Путин."Обсудим пути повышения эффективности торгово-экономического взаимодействия, которое год от года развивается весьма динамично. Так, в прошлом году объем товарооборота составил внушительную сумму - 55,4 миллиарда долларов, а по итогам января-августа нынешнего года этот показатель подрос еще на 6,2%", - сказал Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита БРИКС в Казани.

https://ria.ru/20241023/turtsija-1979456996.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, россия, экономика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, саммит брикс в казани в 2024 году