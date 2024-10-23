https://ria.ru/20241023/putin-1979631391.html

Путин заявил о поддержке стремления Венесуэлы подключиться к работе БРИКС

Путин заявил о поддержке стремления Венесуэлы подключиться к работе БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Путин заявил о поддержке стремления Венесуэлы подключиться к работе БРИКС

Россия поддерживает стремление Венесуэлы подключиться к работе БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T17:33

2024-10-23T17:33

2024-10-23T17:38

венесуэла

россия

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

владимир путин

николас мадуро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979599704_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_d155d3a6c123732a031e4e8933b35ea4.jpg

КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Россия поддерживает стремление Венесуэлы подключиться к работе БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро."Поддерживаем ваше стремление подключиться к работе в БРИКС", - сказал Путин.Посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров заявлял РИА Новости, что Москва, учитывая твердое желание Венесуэлы присоединиться к группе БРИКС, ожидает на саммите организации в Казани делегацию "должного уровня".Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС . Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241023/venesuela-1979205711.html

венесуэла

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венесуэла, россия, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, владимир путин, николас мадуро