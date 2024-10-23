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Путин заявил о поддержке стремления Венесуэлы подключиться к работе БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
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17:33 23.10.2024 (обновлено: 17:38 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/putin-1979631391.html
Путин заявил о поддержке стремления Венесуэлы подключиться к работе БРИКС
Путин заявил о поддержке стремления Венесуэлы подключиться к работе БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Путин заявил о поддержке стремления Венесуэлы подключиться к работе БРИКС
Россия поддерживает стремление Венесуэлы подключиться к работе БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:33
2024-10-23T17:38
венесуэла
россия
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
владимир путин
николас мадуро
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Россия поддерживает стремление Венесуэлы подключиться к работе БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро."Поддерживаем ваше стремление подключиться к работе в БРИКС", - сказал Путин.Посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров заявлял РИА Новости, что Москва, учитывая твердое желание Венесуэлы присоединиться к группе БРИКС, ожидает на саммите организации в Казани делегацию "должного уровня".Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС . Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241023/venesuela-1979205711.html
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венесуэла, россия, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, владимир путин, николас мадуро
Венесуэла, Россия, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире, Владимир Путин, Николас Мадуро
Путин заявил о поддержке стремления Венесуэлы подключиться к работе БРИКС

Путин: Россия поддерживает стремление Венесуэлы подключиться к работе БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Россия поддерживает стремление Венесуэлы подключиться к работе БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
"Поддерживаем ваше стремление подключиться к работе в БРИКС", - сказал Путин.
Посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров заявлял РИА Новости, что Москва, учитывая твердое желание Венесуэлы присоединиться к группе БРИКС, ожидает на саммите организации в Казани делегацию "должного уровня".
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС . Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Здание посольства Венесуэлы в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Межгосударственные отношения России и Венесуэлы
Вчера, 17:21
 
ВенесуэлаРоссияБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ миреВладимир ПутинНиколас Мадуро
 
 
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