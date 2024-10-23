Путин пообещал оказать поддержку Бразилии при председательстве в БРИКС
Путин: страны окажут поддержку Бразилии как следующему председателю БРИКС
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС, включая Россию, окажут поддержку Бразилии, которая будет председательствовать в объединении в следующем году, заявил президент РФ Владимир Путин.
"С января следующего года в права председательствующего БРИКС вступает Бразилия. Уверен, что бразильское председательство обеспечит преемственность в работе объединения и при этом обогатит наше сотрудничество новыми интересными начинаниями и идеями. Мы все будем оказывать бразильским друзьям всяческую поддержку", - сказал Путин в ходе расширенного заседания саммита БРИКС в Казани.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
Группа БРИКС
22 октября, 02:40