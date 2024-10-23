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Путин пообещал оказать поддержку Бразилии при председательстве в БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
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15:07 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/putin-1979577439.html
Путин пообещал оказать поддержку Бразилии при председательстве в БРИКС
Путин пообещал оказать поддержку Бразилии при председательстве в БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Путин пообещал оказать поддержку Бразилии при председательстве в БРИКС
Страны БРИКС, включая Россию, окажут поддержку Бразилии, которая будет председательствовать в объединении в следующем году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:07
2024-10-23T15:07
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бразилия
казань
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС, включая Россию, окажут поддержку Бразилии, которая будет председательствовать в объединении в следующем году, заявил президент РФ Владимир Путин. "С января следующего года в права председательствующего БРИКС вступает Бразилия. Уверен, что бразильское председательство обеспечит преемственность в работе объединения и при этом обогатит наше сотрудничество новыми интересными начинаниями и идеями. Мы все будем оказывать бразильским друзьям всяческую поддержку", - сказал Путин в ходе расширенного заседания саммита БРИКС в Казани. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
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в мире, россия, бразилия, казань, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Бразилия, Казань, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин пообещал оказать поддержку Бразилии при председательстве в БРИКС

Путин: страны окажут поддержку Бразилии как следующему председателю БРИКС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС, включая Россию, окажут поддержку Бразилии, которая будет председательствовать в объединении в следующем году, заявил президент РФ Владимир Путин.
"С января следующего года в права председательствующего БРИКС вступает Бразилия. Уверен, что бразильское председательство обеспечит преемственность в работе объединения и при этом обогатит наше сотрудничество новыми интересными начинаниями и идеями. Мы все будем оказывать бразильским друзьям всяческую поддержку", - сказал Путин в ходе расширенного заседания саммита БРИКС в Казани.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Группа БРИКС
22 октября, 02:40
 
В миреРоссияБразилияКазаньВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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