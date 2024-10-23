https://ria.ru/20241023/putin-1979577439.html

Путин пообещал оказать поддержку Бразилии при председательстве в БРИКС

Путин пообещал оказать поддержку Бразилии при председательстве в БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Путин пообещал оказать поддержку Бразилии при председательстве в БРИКС

Страны БРИКС, включая Россию, окажут поддержку Бразилии, которая будет председательствовать в объединении в следующем году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T15:07

2024-10-23T15:07

2024-10-23T15:07

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саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС, включая Россию, окажут поддержку Бразилии, которая будет председательствовать в объединении в следующем году, заявил президент РФ Владимир Путин. "С января следующего года в права председательствующего БРИКС вступает Бразилия. Уверен, что бразильское председательство обеспечит преемственность в работе объединения и при этом обогатит наше сотрудничество новыми интересными начинаниями и идеями. Мы все будем оказывать бразильским друзьям всяческую поддержку", - сказал Путин в ходе расширенного заседания саммита БРИКС в Казани. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

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