https://ria.ru/20241023/putin-1979505164.html

Путин высказался о расширении БРИКС

Путин высказался о расширении БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Путин высказался о расширении БРИКС

Президент России Владимир Путин высказался о расширении БРИКС, отметив, что игнорировать беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока к объединению... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T11:02

2024-10-23T11:02

2024-10-23T11:12

саммит брикс в казани в 2024 году

россия

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казань

владимир путин

брикс

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказался о расширении БРИКС, отметив, что игнорировать беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока к объединению было бы неправильно.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября."Безусловно, игнорировать беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока к укреплению контактов с БРИКС было бы неправильно. В той или иной форме такое стремление выразили уже более 30 государств. При этом необходимо выдержать баланс и не допустить снижения эффективности БРИКС", - сказал Путин на заседании саммита БРИКС в узком составе.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. С начала года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

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восток

казань

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