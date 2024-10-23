https://ria.ru/20241023/putin-1979505164.html
Путин высказался о расширении БРИКС
Путин высказался о расширении БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Путин высказался о расширении БРИКС
Президент России Владимир Путин высказался о расширении БРИКС, отметив, что игнорировать беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока к объединению... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T11:02
2024-10-23T11:02
2024-10-23T11:12
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказался о расширении БРИКС, отметив, что игнорировать беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока к объединению было бы неправильно.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября."Безусловно, игнорировать беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока к укреплению контактов с БРИКС было бы неправильно. В той или иной форме такое стремление выразили уже более 30 государств. При этом необходимо выдержать баланс и не допустить снижения эффективности БРИКС", - сказал Путин на заседании саммита БРИКС в узком составе.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. С начала года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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саммит брикс в казани в 2024 году, россия, в мире, восток, казань, владимир путин, брикс
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, В мире, Восток, Казань, Владимир Путин, БРИКС
Путин высказался о расширении БРИКС
Путин: игнорировать интерес стран Глобального Юга и Востока к БРИКС неправильно