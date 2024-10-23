https://ria.ru/20241023/putin--1979665362.html
Путин рассказал о контактах России и Турции по линии спасательных ведомств
Путин рассказал о контактах России и Турции по линии спасательных ведомств - РИА Новости, 23.10.2024
Путин рассказал о контактах России и Турции по линии спасательных ведомств
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил плотное взаимодействие двух стран по линии спасательных РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T19:29
2024-10-23T19:29
2024-10-23T19:44
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владимир путин
реджеп тайип эрдоган
казань
турция
россия
в мире
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил плотное взаимодействие двух стран по линии спасательных ведомств. "Особо стоит отметить плотное взаимодействие по линии спасательных ведомств двух стран. Мы по вашей просьбе тоже принимали участие в тушении пожаров с помощью нашей авиации в республике", - сказал Путин в ходе переговоров на полях саммита БРИКС в Казани.
https://ria.ru/20241023/erdogan-1979646810.html
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БРИКС, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Казань, Турция, Россия, В мире, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин рассказал о контактах России и Турции по линии спасательных ведомств
Путин отметил плотное взаимодействие РФ и Турции по линии спасательных ведомств