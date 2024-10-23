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Путин рассказал о контактах России и Турции по линии спасательных ведомств - РИА Новости, 23.10.2024
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19:29 23.10.2024 (обновлено: 19:44 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/putin--1979665362.html
Путин рассказал о контактах России и Турции по линии спасательных ведомств
Путин рассказал о контактах России и Турции по линии спасательных ведомств - РИА Новости, 23.10.2024
Путин рассказал о контактах России и Турции по линии спасательных ведомств
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил плотное взаимодействие двух стран по линии спасательных РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T19:29
2024-10-23T19:44
брикс
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
казань
турция
россия
в мире
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил плотное взаимодействие двух стран по линии спасательных ведомств. "Особо стоит отметить плотное взаимодействие по линии спасательных ведомств двух стран. Мы по вашей просьбе тоже принимали участие в тушении пожаров с помощью нашей авиации в республике", - сказал Путин в ходе переговоров на полях саммита БРИКС в Казани.
https://ria.ru/20241023/erdogan-1979646810.html
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брикс, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, казань, турция, россия, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году
БРИКС, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Казань, Турция, Россия, В мире, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин рассказал о контактах России и Турции по линии спасательных ведомств

Путин отметил плотное взаимодействие РФ и Турции по линии спасательных ведомств

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. 23 октября 2024
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. 23 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. 23 октября 2024
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил плотное взаимодействие двух стран по линии спасательных ведомств.
"Особо стоит отметить плотное взаимодействие по линии спасательных ведомств двух стран. Мы по вашей просьбе тоже принимали участие в тушении пожаров с помощью нашей авиации в республике", - сказал Путин в ходе переговоров на полях саммита БРИКС в Казани.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании партии AKP - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию
Вчера, 18:20
 
БРИКСВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганКазаньТурцияРоссияВ миреСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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