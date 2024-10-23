https://ria.ru/20241023/putin--1979665362.html

Путин рассказал о контактах России и Турции по линии спасательных ведомств

Путин рассказал о контактах России и Турции по линии спасательных ведомств - РИА Новости, 23.10.2024

Путин рассказал о контактах России и Турции по линии спасательных ведомств

Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил плотное взаимодействие двух стран по линии спасательных РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T19:29

2024-10-23T19:29

2024-10-23T19:44

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реджеп тайип эрдоган

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россия

в мире

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил плотное взаимодействие двух стран по линии спасательных ведомств. "Особо стоит отметить плотное взаимодействие по линии спасательных ведомств двух стран. Мы по вашей просьбе тоже принимали участие в тушении пожаров с помощью нашей авиации в республике", - сказал Путин в ходе переговоров на полях саммита БРИКС в Казани.

https://ria.ru/20241023/erdogan-1979646810.html

казань

турция

россия

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