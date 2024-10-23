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Российский противоопухолевый препарат прошел первую фазу испытаний - РИА Новости, 23.10.2024
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06:28 23.10.2024 (обновлено: 12:00 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/preparat-1979466557.html
Российский противоопухолевый препарат прошел первую фазу испытаний
Российский противоопухолевый препарат прошел первую фазу испытаний - РИА Новости, 23.10.2024
Российский противоопухолевый препарат прошел первую фазу испытаний
Разработанный в Новосибирске препарат от рака успешно прошел первую фазу клинических исследований, сообщили РИА Новости в Институте химической биологии и... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T06:28
2024-10-23T12:00
россия
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сколково
общество
здоровье - общество
онкология
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НОВОСИБИРСК, 23 окт — РИА Новости. Разработанный в Новосибирске препарат от рака успешно прошел первую фазу клинических исследований, сообщили РИА Новости в Институте химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) Сибирского отделения РАН. "Завершилась фаза I клинических исследований первого российского противоопухолевого препарата, созданного на основе генно-модифицированного онколитического вируса VV-GMCSF-Lact. Испытания не только подтвердили его безопасность, но и показали эффективность в подавлении роста опухоли молочной железы", — говорится в релизе. Препарат разработали специалисты ИХБФМ и центра "Вектор" в партнерстве с ООО "Онкостар" (резидент "Сколково"). Во время первого этапа оценивались безопасность и переносимость препарата, а также его фармакокинетические параметры. Сначала врачи однократно вводили его разным пациентам, а потом изучали, как организм реагирует на многократное введение. На втором этапе фазы испытаний пациенты четырежды получали максимально допустимую дозу с интервалом в одну неделю. Испытания подтвердили, что препарат нетоксичен, безопасен и вызывает положительный терапевтический эффект, отметили в ИХБФМ. "Участие в исследовании принимали пациентки, находящиеся в терминальной стадии заболевания. У них было явное прогрессирование рака молочной железы. После введения препарата у примерно 55 процентов пациенток врачи наблюдали уменьшение размеров опухоли и стабилизацию процесса. Полученные данные дают возможность утверждать, что препарат эффективен, а значит, можно переходить ко второй фазе испытаний", — привели в институте слова одного из авторов разработки, заведующего лабораторией биотехнологии ИХБФМ Владимира Рихтера. Препарат сконструировали на базе рекомбинантного штамма VV-GMCSF-Lact вируса осповакцины. Ученые вырезали из генома вируса два участка, отвечающие за его вирулентность, и вставили вместо них гены, усиливающие онколитическую активность вируса. Впервые в мире в противоопухолевый препарат ввели ген, кодирующий белок — убийцу раковых клеток. Клинические исследования этого препарата, первого в своем классе, начались в России в 2022 году.
https://ria.ru/20240702/ssha-1956776567.html
https://ria.ru/20241002/karter-1976031829.html
https://ria.ru/20240711/nauka-1958795944.html
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россия, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сколково, общество, здоровье - общество, онкология
Россия, Российская академия наук, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Сколково, Общество, Здоровье - Общество, Онкология
Российский противоопухолевый препарат прошел первую фазу испытаний

Российский препарат на основе онковируса прошел первую фазу испытаний

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛекарство в капсулах
Лекарство в капсулах - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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НОВОСИБИРСК, 23 окт — РИА Новости. Разработанный в Новосибирске препарат от рака успешно прошел первую фазу клинических исследований, сообщили РИА Новости в Институте химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) Сибирского отделения РАН.
"Завершилась фаза I клинических исследований первого российского противоопухолевого препарата, созданного на основе генно-модифицированного онколитического вируса VV-GMCSF-Lact. Испытания не только подтвердили его безопасность, но и показали эффективность в подавлении роста опухоли молочной железы", — говорится в релизе.
Препарат разработали специалисты ИХБФМ и центра "Вектор" в партнерстве с ООО "Онкостар" (резидент "Сколково").
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"Участие в исследовании принимали пациентки, находящиеся в терминальной стадии заболевания. У них было явное прогрессирование рака молочной железы. После введения препарата у примерно 55 процентов пациенток врачи наблюдали уменьшение размеров опухоли и стабилизацию процесса. Полученные данные дают возможность утверждать, что препарат эффективен, а значит, можно переходить ко второй фазе испытаний", — привели в институте слова одного из авторов разработки, заведующего лабораторией биотехнологии ИХБФМ Владимира Рихтера.
Препарат сконструировали на базе рекомбинантного штамма VV-GMCSF-Lact вируса осповакцины. Ученые вырезали из генома вируса два участка, отвечающие за его вирулентность, и вставили вместо них гены, усиливающие онколитическую активность вируса. Впервые в мире в противоопухолевый препарат ввели ген, кодирующий белок — убийцу раковых клеток. Клинические исследования этого препарата, первого в своем классе, начались в России в 2022 году.
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