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В Петербургском метро ребенок получил переломы пальцев на эскалаторе - РИА Новости, 23.10.2024
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11:36 23.10.2024 (обновлено: 15:15 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/peterburg-1979514081.html
В Петербургском метро ребенок получил переломы пальцев на эскалаторе
В Петербургском метро ребенок получил переломы пальцев на эскалаторе - РИА Новости, 23.10.2024
В Петербургском метро ребенок получил переломы пальцев на эскалаторе
В петербургском метро ребенок при падении на эскалаторе получил открытые переломы двух пальцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе Санкт-Петербургского... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T11:36
2024-10-23T15:15
санкт-петербург
гуп "петербургский метрополитен"
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. В петербургском метро ребенок при падении на эскалаторе получил открытые переломы двух пальцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, где мальчика прооперировали."Мальчик, которому четыре года восемь месяцев, находился со своим отцом на эскалаторе в метрополитене. Ребенок упал, и левая кисть попала под ступени. В результате мальчик получил открытые переломы среднего пальца и мизинца", — сказала собеседница агентства.Инцидент произошел накануне поздно вечером, около 23:50, на станции метро "Площадь Восстания". Ребенка доставили в клинику педиатрического университета. Как пояснили в пресс-службе, специалисты травматологического отделения сделали ему операцию, во время которой провели открытую репозицию костных отломков, сшили сухожилия и выполнили металлоостеосинтез. Операция длилась больше трех часов. Сейчас состояние мальчика оценивается как стабильное. Он остается в больнице.По информации ГУП "Петербургский метрополитен", мальчик стоял один на ступеньках эскалатора вдалеке от отца. В учреждении отметили, что к травме ребенка привела беспечность его родителей.
https://ria.ru/20241018/peterburg-1978710863.html
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санкт-петербург, гуп "петербургский метрополитен", происшествия
Санкт-Петербург, ГУП "Петербургский метрополитен", Происшествия
В Петербургском метро ребенок получил переломы пальцев на эскалаторе

На эскалаторе в Петербургском метро ребенок получил открытые переломы пальцев

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. В петербургском метро ребенок при падении на эскалаторе получил открытые переломы двух пальцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, где мальчика прооперировали.
"Мальчик, которому четыре года восемь месяцев, находился со своим отцом на эскалаторе в метрополитене. Ребенок упал, и левая кисть попала под ступени. В результате мальчик получил открытые переломы среднего пальца и мизинца", — сказала собеседница агентства.
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Инцидент произошел накануне поздно вечером, около 23:50, на станции метро "Площадь Восстания". Ребенка доставили в клинику педиатрического университета. Как пояснили в пресс-службе, специалисты травматологического отделения сделали ему операцию, во время которой провели открытую репозицию костных отломков, сшили сухожилия и выполнили металлоостеосинтез. Операция длилась больше трех часов.
Сейчас состояние мальчика оценивается как стабильное. Он остается в больнице.
По информации ГУП "Петербургский метрополитен", мальчик стоял один на ступеньках эскалатора вдалеке от отца. В учреждении отметили, что к травме ребенка привела беспечность его родителей.
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