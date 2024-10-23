https://ria.ru/20241023/patrushev-1979614349.html

Патрушев дал поручения по стабилизации цен на сливочное масло

Патрушев дал поручения по стабилизации цен на сливочное масло - РИА Новости, 23.10.2024

Патрушев дал поручения по стабилизации цен на сливочное масло

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке, рассказали в аппарате вице-премьера. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:59

2024-10-23T16:59

2024-10-23T16:59

экономика

россия

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

союзмолоко

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке, рассказали в аппарате вице-премьера. "По итогам совещания заинтересованным ведомствам был дан ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке", - говорится в сообщении по итогам встречи с участием производителей и переработчиков молочной продукции, представителей крупных торговых сетей и заинтересованных ведомств. Он сообщил, что правительство продолжит контролировать ситуацию с ценами на сливочное масло. Однако, по словам вице-премьера, это не должно отменять задачу системного наращивания производства продукции. Патрушев напомнил, что правительство не первый год предоставляет производителям и переработчикам целый комплекс мер государственной поддержки. Туда входит льготное оборотное и инвестиционное кредитование, льготный лизинг, существуют меры в рамках объединенной субсидии. "Вице-премьер также отметил, что масло подлежит обязательной маркировке. Таким образом обеспечивается его полная прослеживаемость – вплоть до момента покупки. Это дает возможность следить за всей цепочкой ценообразования", - добавили в аппарате. Ранее в Минсельхозе заявили журналистам, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а в Минсельхоз или Союзмолоко не сообщали об остановке или сокращении его производства. Там добавили, что в январе-августе отечественными производителями было выпущено 221,2 тысячи тонн сливочного масла, что "примерно соответствует уровню прошлого года".

https://ria.ru/20241017/patrushev--1978622382.html

https://ria.ru/20241008/patrushev-1976984511.html

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экономика, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), союзмолоко