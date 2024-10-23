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Патрушев дал поручения по стабилизации цен на сливочное масло - РИА Новости, 23.10.2024
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16:59 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/patrushev-1979614349.html
Патрушев дал поручения по стабилизации цен на сливочное масло
Патрушев дал поручения по стабилизации цен на сливочное масло - РИА Новости, 23.10.2024
Патрушев дал поручения по стабилизации цен на сливочное масло
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке, рассказали в аппарате вице-премьера. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:59
2024-10-23T16:59
экономика
россия
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
союзмолоко
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке, рассказали в аппарате вице-премьера. "По итогам совещания заинтересованным ведомствам был дан ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке", - говорится в сообщении по итогам встречи с участием производителей и переработчиков молочной продукции, представителей крупных торговых сетей и заинтересованных ведомств. Он сообщил, что правительство продолжит контролировать ситуацию с ценами на сливочное масло. Однако, по словам вице-премьера, это не должно отменять задачу системного наращивания производства продукции. Патрушев напомнил, что правительство не первый год предоставляет производителям и переработчикам целый комплекс мер государственной поддержки. Туда входит льготное оборотное и инвестиционное кредитование, льготный лизинг, существуют меры в рамках объединенной субсидии. "Вице-премьер также отметил, что масло подлежит обязательной маркировке. Таким образом обеспечивается его полная прослеживаемость – вплоть до момента покупки. Это дает возможность следить за всей цепочкой ценообразования", - добавили в аппарате. Ранее в Минсельхозе заявили журналистам, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а в Минсельхоз или Союзмолоко не сообщали об остановке или сокращении его производства. Там добавили, что в январе-августе отечественными производителями было выпущено 221,2 тысячи тонн сливочного масла, что "примерно соответствует уровню прошлого года".
https://ria.ru/20241017/patrushev--1978622382.html
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экономика, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), союзмолоко
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Союзмолоко
Патрушев дал поручения по стабилизации цен на сливочное масло

Патрушев дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Дмитрий Патрушев
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев . Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке, рассказали в аппарате вице-премьера.
"По итогам совещания заинтересованным ведомствам был дан ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке", - говорится в сообщении по итогам встречи с участием производителей и переработчиков молочной продукции, представителей крупных торговых сетей и заинтересованных ведомств.
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Он сообщил, что правительство продолжит контролировать ситуацию с ценами на сливочное масло. Однако, по словам вице-премьера, это не должно отменять задачу системного наращивания производства продукции.
Патрушев напомнил, что правительство не первый год предоставляет производителям и переработчикам целый комплекс мер государственной поддержки. Туда входит льготное оборотное и инвестиционное кредитование, льготный лизинг, существуют меры в рамках объединенной субсидии.
"Вице-премьер также отметил, что масло подлежит обязательной маркировке. Таким образом обеспечивается его полная прослеживаемость – вплоть до момента покупки. Это дает возможность следить за всей цепочкой ценообразования", - добавили в аппарате.
Ранее в Минсельхозе заявили журналистам, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а в Минсельхоз или Союзмолоко не сообщали об остановке или сокращении его производства. Там добавили, что в январе-августе отечественными производителями было выпущено 221,2 тысячи тонн сливочного масла, что "примерно соответствует уровню прошлого года".
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