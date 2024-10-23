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В Петербурге врачи восстановили пальцы ребенку, пострадавшему от эскалатора - РИА Новости, 23.10.2024
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22:58 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/paltsy-1979687139.html
В Петербурге врачи восстановили пальцы ребенку, пострадавшему от эскалатора
В Петербурге врачи восстановили пальцы ребенку, пострадавшему от эскалатора - РИА Новости, 23.10.2024
В Петербурге врачи восстановили пальцы ребенку, пострадавшему от эскалатора
Специалисты Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета восстановили пальцы мальчику, получившему их переломы на эскалаторе, РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T22:58
2024-10-23T22:58
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Специалисты Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета восстановили пальцы мальчику, получившему их переломы на эскалаторе, сообщила пресс-служба вуза. Ранее педиатрический университет, куда доставили пострадавшего поздним вечером 22 октября на эскалаторе четырехлетнего мальчика, сообщал, что ребенок получил открытые переломы двух пальцев, ему провели трехчасовую операцию, сшили сухожилия. ГУП "Петербургский метрополитен" сообщал, что ребенок стоял один на ступенях эскалатора - вдалеке от отца. "Врачам удалось восстановить пальцы ребёнку. Кровоснабжение повреждённых тканей удовлетворительное — это значит, что они жизнеспособны", – говорится в сообщении. Как уточнил заведующий хирургическим отделением №2 Владислав Авраменко, у мальчика были повреждены в основном третий и пятый пальцы. "Это размозжённые раны с открытыми переломами пальцев, с повреждением сухожилий, с повреждением нервов", – отметил медик. Ранее городской главк СК РФ сообщал об организации доследственной проверки после того, как ребенок, кисть которого попала в подъемный механизм эскалатора, получил травмы.
https://ria.ru/20241017/operatsiya-1978476743.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, гуп "петербургский метрополитен", следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, ГУП "Петербургский метрополитен", Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге врачи восстановили пальцы ребенку, пострадавшему от эскалатора

В Петербурге врачи восстановили пальцы мальчику, пострадавшему от эскалатора

© iStock.com / santypanВрач идет по коридору в больнице
Врач идет по коридору в больнице - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© iStock.com / santypan
Врач идет по коридору в больнице. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Специалисты Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета восстановили пальцы мальчику, получившему их переломы на эскалаторе, сообщила пресс-служба вуза.
Ранее педиатрический университет, куда доставили пострадавшего поздним вечером 22 октября на эскалаторе четырехлетнего мальчика, сообщал, что ребенок получил открытые переломы двух пальцев, ему провели трехчасовую операцию, сшили сухожилия. ГУП "Петербургский метрополитен" сообщал, что ребенок стоял один на ступенях эскалатора - вдалеке от отца.
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"Врачам удалось восстановить пальцы ребёнку. Кровоснабжение повреждённых тканей удовлетворительное — это значит, что они жизнеспособны", – говорится в сообщении.
Как уточнил заведующий хирургическим отделением №2 Владислав Авраменко, у мальчика были повреждены в основном третий и пятый пальцы.
"Это размозжённые раны с открытыми переломами пальцев, с повреждением сухожилий, с повреждением нервов", – отметил медик.
Ранее городской главк СК РФ сообщал об организации доследственной проверки после того, как ребенок, кисть которого попала в подъемный механизм эскалатора, получил травмы.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияГУП "Петербургский метрополитен"Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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