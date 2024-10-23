https://ria.ru/20241023/ostin-1979690885.html

Остин уверен, что конфликт на Украине завершится переговорами

Остин уверен, что конфликт на Украине завершится переговорами - РИА Новости, 24.10.2024

Остин уверен, что конфликт на Украине завершится переговорами

Глава Пентагона Ллойд Остин после встречи с папой римским Франциском заявил, что украинский конфликт закончится переговорами. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-23T23:36

2024-10-23T23:36

2024-10-24T00:50

специальная военная операция на украине

украина

россия

ближний восток

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин после встречи с папой римским Франциском заявил, что украинский конфликт закончится переговорами. "Нам нужно снизить напряжение на Ближнем Востоке и найти способ добиться переходного периода на Украине. Мы продолжим поддержку Украины, как мы и говорили, и они сами определят, когда настанет время сесть за стол переговоров. Но вы слышали, как я говорил и ранее, этот конфликт закончится переговорами в какой-то момент", — заявил Остин в ходе общения с журналистами в Риме, стенограмму распространил Пентагон. Таким образом он ответил на просьбу поделиться подробностями общения с понтификом на темы Украины и Ближнего Востока. Как заявил Остин, глава католической церкви обеспокоен гуманитарными проблемами в указанных регионах и разделяет стремление к прекращению огня. В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин отметил невозможность переговоров с теми, кто "без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Как заявлял глава МИД Сергей Лавров, серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки".

https://ria.ru/20241023/ssha-1979397587.html

https://ria.ru/20241023/ssha-1979418485.html

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