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Костромской опыт модернизации транспортной системы рекомендуют регионам РФ - РИА Новости, 23.10.2024
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Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
22:48 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/opyt--1979686203.html
Костромской опыт модернизации транспортной системы рекомендуют регионам РФ
Костромской опыт модернизации транспортной системы рекомендуют регионам РФ - РИА Новости, 23.10.2024
Костромской опыт модернизации транспортной системы рекомендуют регионам РФ
Опыт Костромской области по модернизации транспортной системы будет рекомендован регионам России, заявил первый зампредседателя Общественного совета при... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T22:48
2024-10-23T22:48
костромская область
сергей ситников
костромская область
россия
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КОСТРОМА, 23 окт – РИА Новости. Опыт Костромской области по модернизации транспортной системы будет рекомендован регионам России, заявил первый зампредседателя Общественного совета при Минтрансе России Борис Лоран. По данным администрации Костромской области, регион одним из первых в стране изменил систему работы пассажирского транспорта. По просьбе администрации города полномочия по пассажирским перевозкам были приняты на региональный уровень, и по решению губернатора Сергея Ситникова с 1 июля 2023 года в областном центре внедрена новая система перевозок. В рамках модернизации транспортной системы, в частности, изменена система оплаты, перевозчикам стали оплачивать соблюдение графика и качества перевозок, а не количество пассажиров. Полностью обновлён автопарк. Организована технологичная прозрачная система контроля за организацией перевозок. "Проблемы, которые годами назревали в системе общественных перевозок, в определенный момент дошли до критической точки. Надо было принимать решение. Политическая воля руководства региона, нашего губернатора Сергея Константиновича Ситникова позволила нам выполнить эту работу… На сегодняшний день проблему пассажирских перевозок в городе мы сняли полностью", - приводит пресс-служба областной администрации слова замгубернатора Юрия Макова. В среду опыт Костромской области обсудили на межрегиональном транспортном форуме с участием более 100 представителей отрасли из разных субъектов России. Форум специально провели в Костромской области, чтобы воочию убедиться в преимуществах местных новаций, подчеркивают в областной администрации. Принятые управленческие решения участники признали высокоэффективными. "Я специально приехал ознакомиться с результатами проводимой в регионе реформы. И честно скажу, я в восторге. Тому, что я сегодня увидел, я ставлю высочайшую оценку. Модель транспортного обслуживания была основана на опыте Тверской области, но в Костроме она дополнена, улучшена, адаптирована под особенности города… Безопасность на транспорте выстроена очень эффективно. Обязательно будем ставить Кострому в пример другим регионам", - цитирует пресс-служба Лорана. Он подчеркнул вклад и позицию Ситникова в модернизацию транспортной системы. Директор по развитию региональных проектов компании "СберТройка" Эдуард Мураков назвал Костромскую область одним из лидеров по проведению транспортных реформ, отметив эффективность внедренных нововведений.
https://ria.ru/20241022/deti-1979427666.html
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сергей ситников, костромская область, россия, кострома
Костромская область, Сергей Ситников, Костромская область, Россия, Кострома
Костромской опыт модернизации транспортной системы рекомендуют регионам РФ

Костромской опыт модернизации транспортной системы рекомендуют регионам РФ

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКострома
Кострома - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КОСТРОМА, 23 окт – РИА Новости. Опыт Костромской области по модернизации транспортной системы будет рекомендован регионам России, заявил первый зампредседателя Общественного совета при Минтрансе России Борис Лоран.
По данным администрации Костромской области, регион одним из первых в стране изменил систему работы пассажирского транспорта. По просьбе администрации города полномочия по пассажирским перевозкам были приняты на региональный уровень, и по решению губернатора Сергея Ситникова с 1 июля 2023 года в областном центре внедрена новая система перевозок. В рамках модернизации транспортной системы, в частности, изменена система оплаты, перевозчикам стали оплачивать соблюдение графика и качества перевозок, а не количество пассажиров. Полностью обновлён автопарк. Организована технологичная прозрачная система контроля за организацией перевозок.
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"Проблемы, которые годами назревали в системе общественных перевозок, в определенный момент дошли до критической точки. Надо было принимать решение. Политическая воля руководства региона, нашего губернатора Сергея Константиновича Ситникова позволила нам выполнить эту работу… На сегодняшний день проблему пассажирских перевозок в городе мы сняли полностью", - приводит пресс-служба областной администрации слова замгубернатора Юрия Макова.
В среду опыт Костромской области обсудили на межрегиональном транспортном форуме с участием более 100 представителей отрасли из разных субъектов России. Форум специально провели в Костромской области, чтобы воочию убедиться в преимуществах местных новаций, подчеркивают в областной администрации. Принятые управленческие решения участники признали высокоэффективными.
"Я специально приехал ознакомиться с результатами проводимой в регионе реформы. И честно скажу, я в восторге. Тому, что я сегодня увидел, я ставлю высочайшую оценку. Модель транспортного обслуживания была основана на опыте Тверской области, но в Костроме она дополнена, улучшена, адаптирована под особенности города… Безопасность на транспорте выстроена очень эффективно. Обязательно будем ставить Кострому в пример другим регионам", - цитирует пресс-служба Лорана.
Он подчеркнул вклад и позицию Ситникова в модернизацию транспортной системы.
Директор по развитию региональных проектов компании "СберТройка" Эдуард Мураков назвал Костромскую область одним из лидеров по проведению транспортных реформ, отметив эффективность внедренных нововведений.
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Костромская областьСергей СитниковКостромская областьРоссияКострома
 
 
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