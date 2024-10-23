https://ria.ru/20241023/nepal-1979578834.html

Тела погибших в Непале альпинистов могут доставить в Россию в конце октября

Тела погибших в Непале альпинистов могут доставить в Россию в конце октября - РИА Новости, 23.10.2024

Тела погибших в Непале альпинистов могут доставить в Россию в конце октября

Тела погибших альпинистов в горах Непала могут доставить 29-30 октября в Россию, сообщили РИА Новости в федерации альпинизма Ленинградской области. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T15:11

2024-10-23T15:11

2024-10-23T15:13

непал

россия

ленинградская область

пропажа российских альпинистов в непале

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Тела погибших альпинистов в горах Непала могут доставить 29-30 октября в Россию, сообщили РИА Новости в федерации альпинизма Ленинградской области. Ранее федерация альпинизма Ленинградской области сообщила, что высотная миссия по эвакуации пятерых погибших российских альпинистов со склона горы в Непале завершена 16 октября. В посольстве России в Катманду сообщили, что тела погибших удалось спустить в базовый лагерь. По данным турклуба "Пенза", в тот же день тела доставили в столицу Непала. "Во Внуково (Москва – ред.) ожидаем (доставку погибших – ред.) 29-30 октября", - сообщили в федерации. Связь с группой альпинистов в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли из высотного лагеря 6 октября около 6.00. Спасатели 8 октября сообщили, что пять российских альпинистов найдены погибшими. Для эвакуации тел погибших был объявлен сбор средств. Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") - седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров. Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.

https://ria.ru/20241008/alpinisty-1977024602.html

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непал, россия, ленинградская область, пропажа российских альпинистов в непале