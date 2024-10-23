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Тела погибших в Непале альпинистов могут доставить в Россию в конце октября - РИА Новости, 23.10.2024
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15:11 23.10.2024 (обновлено: 15:13 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/nepal-1979578834.html
Тела погибших в Непале альпинистов могут доставить в Россию в конце октября
Тела погибших в Непале альпинистов могут доставить в Россию в конце октября - РИА Новости, 23.10.2024
Тела погибших в Непале альпинистов могут доставить в Россию в конце октября
Тела погибших альпинистов в горах Непала могут доставить 29-30 октября в Россию, сообщили РИА Новости в федерации альпинизма Ленинградской области. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:11
2024-10-23T15:13
непал
россия
ленинградская область
пропажа российских альпинистов в непале
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Тела погибших альпинистов в горах Непала могут доставить 29-30 октября в Россию, сообщили РИА Новости в федерации альпинизма Ленинградской области. Ранее федерация альпинизма Ленинградской области сообщила, что высотная миссия по эвакуации пятерых погибших российских альпинистов со склона горы в Непале завершена 16 октября. В посольстве России в Катманду сообщили, что тела погибших удалось спустить в базовый лагерь. По данным турклуба "Пенза", в тот же день тела доставили в столицу Непала. "Во Внуково (Москва – ред.) ожидаем (доставку погибших – ред.) 29-30 октября", - сообщили в федерации. Связь с группой альпинистов в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли из высотного лагеря 6 октября около 6.00. Спасатели 8 октября сообщили, что пять российских альпинистов найдены погибшими. Для эвакуации тел погибших был объявлен сбор средств. Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") - седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров. Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.
https://ria.ru/20241008/alpinisty-1977024602.html
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непал, россия, ленинградская область, пропажа российских альпинистов в непале
Непал, Россия, Ленинградская область, Пропажа российских альпинистов в Непале
Тела погибших в Непале альпинистов могут доставить в Россию в конце октября

Тела погибших альпинистов в горах Непала могут доставить в Россию 29-30 октября

Фото с места гибели пятерых российских альпинистов в Непале
Фото с места гибели пятерых российских альпинистов в Непале - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Фото с места гибели пятерых российских альпинистов в Непале. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Тела погибших альпинистов в горах Непала могут доставить 29-30 октября в Россию, сообщили РИА Новости в федерации альпинизма Ленинградской области.
Ранее федерация альпинизма Ленинградской области сообщила, что высотная миссия по эвакуации пятерых погибших российских альпинистов со склона горы в Непале завершена 16 октября. В посольстве России в Катманду сообщили, что тела погибших удалось спустить в базовый лагерь. По данным турклуба "Пенза", в тот же день тела доставили в столицу Непала.
"Во Внуково (Москва – ред.) ожидаем (доставку погибших – ред.) 29-30 октября", - сообщили в федерации.
Связь с группой альпинистов в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли из высотного лагеря 6 октября около 6.00. Спасатели 8 октября сообщили, что пять российских альпинистов найдены погибшими. Для эвакуации тел погибших был объявлен сбор средств.
Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") - седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров. Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.
Российские альпинисты во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
"Могли бы выжить": перед гибелью в Непале альпинисты совершили необъяснимое
8 октября, 17:39
 
НепалРоссияЛенинградская областьПропажа российских альпинистов в Непале
 
 
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