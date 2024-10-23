https://ria.ru/20241023/nauka-1979304389.html

Ученые назвали главные причины осложнений после инфаркта

Ученые назвали главные причины осложнений после инфаркта - РИА Новости, 23.10.2024

Ученые назвали главные причины осложнений после инфаркта

Основные причины осложнений после инфаркта миокарда выделили при помощи искусственного интеллекта ученые СурГУ в составе исследовательского коллектива. По... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T07:00

2024-10-23T07:00

2024-10-23T12:11

наука

сургут

высшая школа экономики (вшэ)

российская академия наук

воз

российские инновации

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здоровье - общество

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Основные причины осложнений после инфаркта миокарда выделили при помощи искусственного интеллекта ученые СурГУ в составе исследовательского коллектива. По словам авторов, эти данные станут важным шагом к персонализированной медицине и позволят врачам выбирать наиболее эффективные методы лечения. Результаты представлены во Frontiers.По данным ВОЗ, к наиболее значительным поведенческим факторам риска возникновения болезней сердца относятся нездоровое питание, низкий уровень физической активности, употребление табака и алкоголя.Специалисты Сургутского государственного университета (СурГУ) совместно с коллегами из ВШЭ задались целью найти неизвестные ранее факторы риска развития сердечно-сосудистых осложнений (остановки сердца, повторного инфаркта, потребности в повторном оперативном лечении и инсульта) после инфаркта миокарда."Прогнозирование причин осложнений позволяет отнести пациента к конкретной категории низкого, среднего и высокого риска наступления одного из перечисленных событий после инфаркта и подобрать правильную терапию вовремя", — рассказал один из авторов исследования, доцент кафедры кардиологии СурГУ Антон Воробьев.Исследователи внесли в модель машинного обучения (методы обучения компьютера для выявления закономерностей и генерации прогнозов) клинические показатели, данные лабораторного анализа, показатели инструментальных методов обследования, а также данные генетического анализа пациентов, перенесших инфаркт миокарда."Мы внесли не только показатели пациентов, которые проходили курс лечения в окружном центре диагностики и сердечно-сосудистой хирургии города Сургута, но и набор осложнений, который мы регистрировали у них после инфаркта на протяжении десяти лет. Затем модель установила связь между событиями, которые произошли после инфаркта, с теми данными обследований, которые были на этапе инфаркта", — рассказал Воробьев.Поскольку авторы впервые включили генетические факторы в прогностическую модель машинного обучения, искусственный интеллект выявил неизвестную ранее причину осложнений — мутацию в гене фактора роста сосудистого эндотелия (генотип VEGFR-2 с аллелем риска T). Кроме того, было установлено, что к неблагоприятным исходам на протяжении десяти лет после инфаркта миокарда приводят поражения коронарных артерий, диабет, возраст 65+ и большая масса сердца.В дальнейшем ученые планируют запустить приложение, с помощью которого врачи смогут прогнозировать осложнения конкретного пациента с инфарктом миокарда.В исследовании, подготовленном ​​в рамках проекта "Зеркальные лаборатории" НИУ ВШЭ, принимали участие специалисты из СурГУ, Высшей школы экономики, Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Института цитологии и генетики СО РАН и Центра диагностики и сердечно-сосудистой хирургии.

https://ria.ru/20231009/nauka-1900947099.html

https://ri.ria.ru/20240924/nauka-1974243548.html

https://ria.ru/20230731/nauka-1886911712.html

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сургут, высшая школа экономики (вшэ), российская академия наук, воз, российские инновации, качество жизни, здоровье - общество, здоровье, университетская наука, инфаркты