Названа точная дата самого мощного извержения вулкана за десять тысяч лет

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Точную дату крупнейшего извержения вулкана за последние 10 000 лет определили уральские ученые. Проанализировав годичные кольца полуископаемых деревьев Ямала, они пришли к выводу, что извержение вулкана Кикай произошло в 5279 году до н. э. Именно эта дата, как полагают специалисты, может стать временным маркером для синхронизации хронологий других вулканических извержений. Результаты исследования, поддержанного РНФ, опубликованы в журнале Dendrochronologia.При изучении процессов далекого прошлого ученым зачастую трудно понять, в какой последовательности происходили события, сведения о которых получены из разных источников. Например, не всегда удается понять, в чем причина гибели той или иной древней цивилизации. Основная проблема состоит в точной привязке природных и социальных событий к абсолютным датам. Для этого требуются маркеры времени, с которыми можно было бы соотнести разного рода хронологии. Такими маркерами могут быть вулканические извержения, последствия которых имели глобальный масштаб.Сотрудники лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях Уральского федерального университета (УрФУ) и Института экологии растений и животных УрО РАН сфокусировались на трех самых крупных извержениях вулканов за последние 10 000 лет: вулкана Ильинский на Камчатке (8 500 лет назад), Мазама в Северной Америке (7 600 лет назад) и Кикай на Японских островах (7 300 лет назад). По оценкам вулканологов, изучавших тефру (вулканический пепел), объем выброшенных веществ первых двух вулканов составлял примерно 150 кубических километров, а объем выброшенной массы вулканом Кикай достигал 300-450 кубических километров."Это в несколько раз больше, чем объем извержения любого из последующих вулканов, включая мощнейшее извержение Тамборы в 1815 году", — сообщил ведущий научный сотрудник лабораторий дендрохронологии ИЭРиЖ УрО РАН и естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ Рашит Хантемиров. При этом он добавил, что в слоях ледников Гренландии и Антарктиды примерно в это же время были обнаружены три очень высоких пика содержания сульфатов. Ученые предполагают, что это следы трех перечисленных извержений."Мы решили проверить, нет ли каких-либо аномалий древесных колец, которые вулканологи и исследователи ледовых колонок датировали этими датами "в радиусе" плюс-минус 100 лет. В качестве материала использовалась полуископаемая древесина лиственниц с полуострова Ямал, где построена самая длительная древесно-кольцевая хронология для полярных регионов, охватывающая последние 8768 лет", — отметил Рашит Хантемиров.По его словам, для Ильинского и Мазамы не удалось выявить каких-то особенных событий в эти периоды, а вот вблизи предполагаемой даты извержения вулкана Кикай был обнаружено "некое катастрофическое событие, которое привело к резкому снижению роста деревьев и образованию аномальных годичных колец с патологическими смоляными ходами и несформировавшейся поздней древесиной"."Произошло это событие в 5279 году до н. э., а суровые условия продолжались потом еще как минимум пять лет. Такая ситуация очень похожа на картину, которую дендрохронологи выявляют для других крупных вулканических извержений. С большой долей надежности можно предположить, что эти аномальные кольца появились вследствие извержения вулкана Кикай", — добавил ученый.Как отмечают эксперты, если предположение дендрохронологов о дате извержения Кикай верно, то необходимо сделать существенную поправку в хронологию слоев ледников Гренландии и Антарктиды, а это может изменить представления об изменении климата и природной среды, информацию о которых получают из ледовых колонок.Исследования проходят в рамках программы "Приоритет-2030".
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Точную дату крупнейшего извержения вулкана за последние 10 000 лет определили уральские ученые. Проанализировав годичные кольца полуископаемых деревьев Ямала, они пришли к выводу, что извержение вулкана Кикай произошло в 5279 году до н. э. Именно эта дата, как полагают специалисты, может стать временным маркером для синхронизации хронологий других вулканических извержений. Результаты исследования, поддержанного РНФ, опубликованы в журнале Dendrochronologia.
При изучении процессов далекого прошлого ученым зачастую трудно понять, в какой последовательности происходили события, сведения о которых получены из разных источников. Например, не всегда удается понять, в чем причина гибели той или иной древней цивилизации. Основная проблема состоит в точной привязке природных и социальных событий к абсолютным датам. Для этого требуются маркеры времени, с которыми можно было бы соотнести разного рода хронологии. Такими маркерами могут быть вулканические извержения, последствия которых имели глобальный масштаб.
Сотрудники лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях Уральского федерального университета (УрФУ) и Института экологии растений и животных УрО РАН сфокусировались на трех самых крупных извержениях вулканов за последние 10 000 лет: вулкана Ильинский на Камчатке (8 500 лет назад), Мазама в Северной Америке (7 600 лет назад) и Кикай на Японских островах (7 300 лет назад). По оценкам вулканологов, изучавших тефру (вулканический пепел), объем выброшенных веществ первых двух вулканов составлял примерно 150 кубических километров, а объем выброшенной массы вулканом Кикай достигал 300-450 кубических километров.
«
"Это в несколько раз больше, чем объем извержения любого из последующих вулканов, включая мощнейшее извержение Тамборы в 1815 году", — сообщил ведущий научный сотрудник лабораторий дендрохронологии ИЭРиЖ УрО РАН и естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ Рашит Хантемиров.
При этом он добавил, что в слоях ледников Гренландии и Антарктиды примерно в это же время были обнаружены три очень высоких пика содержания сульфатов. Ученые предполагают, что это следы трех перечисленных извержений.
"Мы решили проверить, нет ли каких-либо аномалий древесных колец, которые вулканологи и исследователи ледовых колонок датировали этими датами "в радиусе" плюс-минус 100 лет. В качестве материала использовалась полуископаемая древесина лиственниц с полуострова Ямал, где построена самая длительная древесно-кольцевая хронология для полярных регионов, охватывающая последние 8768 лет", — отметил Рашит Хантемиров.
По его словам, для Ильинского и Мазамы не удалось выявить каких-то особенных событий в эти периоды, а вот вблизи предполагаемой даты извержения вулкана Кикай был обнаружено "некое катастрофическое событие, которое привело к резкому снижению роста деревьев и образованию аномальных годичных колец с патологическими смоляными ходами и несформировавшейся поздней древесиной".
"Произошло это событие в 5279 году до н. э., а суровые условия продолжались потом еще как минимум пять лет. Такая ситуация очень похожа на картину, которую дендрохронологи выявляют для других крупных вулканических извержений. С большой долей надежности можно предположить, что эти аномальные кольца появились вследствие извержения вулкана Кикай", — добавил ученый.
Как отмечают эксперты, если предположение дендрохронологов о дате извержения Кикай верно, то необходимо сделать существенную поправку в хронологию слоев ледников Гренландии и Антарктиды, а это может изменить представления об изменении климата и природной среды, информацию о которых получают из ледовых колонок.
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