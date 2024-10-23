https://ria.ru/20241023/mrot-1979552484.html

Совфед одобрил закон о повышении МРОТ

Совфед одобрил закон о повышении МРОТ - РИА Новости, 23.10.2024

Совфед одобрил закон о повышении МРОТ

Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 440 рублей с 1 января 2025 года. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T13:56

2024-10-23T13:56

2024-10-23T14:31

общество

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мрот

владимир путин

антон котяков

госдума рф

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 440 рублей с 1 января 2025 года.Накануне этот документ поддержала Госдума, а также профильные комитеты Совфеда по бюджету и социальной политике.Сейчас МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц. После вступления закона в силу его величина вырастет более чем на 16,5 процента, до 22 440 рублей.По словам члена социального комитета Совфеда Наталии Косихиной, это позволит повысить зарплаты около 4,2 миллиона россиян.Со следующего года минимальный размер оплаты труда определен как 48 процентов от медианной зарплаты за 2023-й. Как пояснял глава Минтруда Антон Котяков, это необходимо для сохранения опережающих темпов роста МРОТ в соответствии с указом президента.В мае Владимир Путин подписал документ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030-го и на перспективу до 2036 года", согласно которому власти должны обеспечить к 2030-му увеличение МРОТ в два раза в сравнении с показателями 2023 года, то есть до уровня не менее чем 35 тысяч рублей в месяц.Глава государства по итогам послания парламенту поручил правительству обеспечить повышение минимального размера оплаты труда опережающими темпами.

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https://ria.ru/20240905/mrot-1798493712.html

https://ria.ru/20241013/ekonomika-1977766481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, совет федерации рф, россия, мрот, владимир путин, антон котяков, госдума рф