https://ria.ru/20241023/mid-1979639461.html

Замглавы МИД обсудил с замглавы политбюро ХАМАС освобождение заложников

Замглавы МИД обсудил с замглавы политбюро ХАМАС освобождение заложников - РИА Новости, 23.10.2024

Замглавы МИД обсудил с замглавы политбюро ХАМАС освобождение заложников

Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком ситуацию в секторе Газа и освобождение... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T17:54

2024-10-23T17:54

2024-10-23T18:02

россия

хамас

в мире

ближний восток

михаил богданов

муса абу марзук

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком ситуацию в секторе Газа и освобождение заложников-граждан РФ, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.Отмечается, что 23 октября спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов принял заместителя председателя политбюро ХАМАС Мусу Абу Марзука."В ходе беседы обсуждалась складывающаяся военно-политическая ситуация в секторе Газа с акцентом на гуманитарный кризис, достигший катастрофических масштабов. При этом с российской стороны особое внимание было уделено проблеме скорейшего освобождения заложников из числа граждан России. При обмене мнениями о необходимости восстановления палестинского национального единства была подтверждена готовность российской дипломатии продолжать содействие консолидации палестинских политических сил и движений на политической платформе ООП", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе встречи была также подчеркнута неизменность позиции России в поддержку справедливого урегулирования палестинской проблемы на основе имеющейся международно-правовой базы, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем.

https://ria.ru/20241010/oon-1977419474.html

https://ria.ru/20241023/konflikt-1915630213.html

россия

ближний восток

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россия, хамас, в мире, ближний восток, михаил богданов, муса абу марзук