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Замглавы МИД обсудил с замглавы политбюро ХАМАС освобождение заложников - РИА Новости, 23.10.2024
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17:54 23.10.2024 (обновлено: 18:02 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/mid-1979639461.html
Замглавы МИД обсудил с замглавы политбюро ХАМАС освобождение заложников
Замглавы МИД обсудил с замглавы политбюро ХАМАС освобождение заложников - РИА Новости, 23.10.2024
Замглавы МИД обсудил с замглавы политбюро ХАМАС освобождение заложников
Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком ситуацию в секторе Газа и освобождение... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:54
2024-10-23T18:02
россия
хамас
в мире
ближний восток
михаил богданов
муса абу марзук
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком ситуацию в секторе Газа и освобождение заложников-граждан РФ, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.Отмечается, что 23 октября спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов принял заместителя председателя политбюро ХАМАС Мусу Абу Марзука."В ходе беседы обсуждалась складывающаяся военно-политическая ситуация в секторе Газа с акцентом на гуманитарный кризис, достигший катастрофических масштабов. При этом с российской стороны особое внимание было уделено проблеме скорейшего освобождения заложников из числа граждан России. При обмене мнениями о необходимости восстановления палестинского национального единства была подтверждена готовность российской дипломатии продолжать содействие консолидации палестинских политических сил и движений на политической платформе ООП", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе встречи была также подчеркнута неизменность позиции России в поддержку справедливого урегулирования палестинской проблемы на основе имеющейся международно-правовой базы, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем.
https://ria.ru/20241010/oon-1977419474.html
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россия, хамас, в мире, ближний восток, михаил богданов, муса абу марзук
Россия, ХАМАС, В мире, Ближний Восток, Михаил Богданов, Муса Абу Марзук
Замглавы МИД обсудил с замглавы политбюро ХАМАС освобождение заложников

МИД: Богданов обсудил с замглавы политбюро ХАМАС ситуацию в Секторе Газа

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Заместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов . Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком ситуацию в секторе Газа и освобождение заложников-граждан РФ, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что 23 октября спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов принял заместителя председателя политбюро ХАМАС Мусу Абу Марзука.
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"В ходе беседы обсуждалась складывающаяся военно-политическая ситуация в секторе Газа с акцентом на гуманитарный кризис, достигший катастрофических масштабов. При этом с российской стороны особое внимание было уделено проблеме скорейшего освобождения заложников из числа граждан России. При обмене мнениями о необходимости восстановления палестинского национального единства была подтверждена готовность российской дипломатии продолжать содействие консолидации палестинских политических сил и движений на политической платформе ООП", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе встречи была также подчеркнута неизменность позиции России в поддержку справедливого урегулирования палестинской проблемы на основе имеющейся международно-правовой базы, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем.
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