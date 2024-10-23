Замглавы МИД обсудил с замглавы политбюро ХАМАС освобождение заложников
МИД: Богданов обсудил с замглавы политбюро ХАМАС ситуацию в Секторе Газа
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов . Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком ситуацию в секторе Газа и освобождение заложников-граждан РФ, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что 23 октября спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов принял заместителя председателя политбюро ХАМАС Мусу Абу Марзука.
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"В ходе беседы обсуждалась складывающаяся военно-политическая ситуация в секторе Газа с акцентом на гуманитарный кризис, достигший катастрофических масштабов. При этом с российской стороны особое внимание было уделено проблеме скорейшего освобождения заложников из числа граждан России. При обмене мнениями о необходимости восстановления палестинского национального единства была подтверждена готовность российской дипломатии продолжать содействие консолидации палестинских политических сил и движений на политической платформе ООП", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе встречи была также подчеркнута неизменность позиции России в поддержку справедливого урегулирования палестинской проблемы на основе имеющейся международно-правовой базы, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем.