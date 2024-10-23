https://ria.ru/20241023/innovatsii-1979368705.html

"Говорящий город" появился на более 300 остановках транспорта Петербурга

"Говорящий город" появился на более 300 остановках транспорта Петербурга - РИА Новости, 23.10.2024

"Говорящий город" появился на более 300 остановках транспорта Петербурга

Инновационной системой повышения доступности городской транспортной инфраструктуры для незрячих и слабовидящих "Говорящий город" оснастили более 300 остановок... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T09:00

2024-10-23T09:00

2024-10-23T12:02

проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"

аси

санкт-петербург

транспорт

россия

агентство стратегических инициатив (аси)

технологии

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Инновационной системой повышения доступности городской транспортной инфраструктуры для незрячих и слабовидящих "Говорящий город" оснастили более 300 остановок общественного транспорта Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ)."Говорящий город" – участник трека АСИ "Качество жизни. Новые горизонты" проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024", который проходил с 8 по 21 июля 2024 года в Сахалинской области и собрал более 4 тысяч участников из 78 регионов России.На сегодняшний день разработка применяется в 43 российских регионах. Количество объектов, на которых установлено оборудование увеличивается с каждым годом. Проект находится на поддержке Агентства стратегических инициатив."Задача проекта – дать возможность людям с инвалидностью по зрению и другим маломобильным группам населения передвигаться самостоятельно в сложных условиях городах, а именно – найти остановку, совершить посадку в транспорт, найти здание, перемещаться внутри помещения, а также безопасно переходить улицы. Все эти повседневные задачи мы решаем не задумываясь, отправляясь на работу, учебу, в гости или театр. Однако для людей с ограниченными возможностями это серьезный стресс. Благодаря АСИ наш проект развивается в разных городах, а остановки общественного транспорта становятся "говорящими" для тех, кому это действительно нужно", – приводятся в сообщении слова президента компании "Говорящий город" Марии Ромашовой.Отмечается, что система "Говорящий город" реализуется в России уже более 10 лет. Разработка позволяет людям со сниженной мобильностью комфортно и безопасно пользоваться общественным транспортом, пешеходными переходами и посещать различные учреждения.Создатели проекта пояснили принципы работы системы "Говорящий город". Например, транспортную остановку, оснащенную голосовым помощником, можно обнаружить с через приложение на смартфоне или абонентское устройство. Затем пользователю нужно активизировать звуковой маяк, который максимально точно укажет ее местоположение в пространстве. Человеку с ограниченными возможностями здоровья предоставят информацию о названии и точном адресе найденной остановки, предложат список маршрутов, которые подъезжают к ней, а также расскажут о времени прибытия нужного транспорта. Система также дает возможность особому пассажиру предупредить водителя о намерении совершить посадку, благодаря чему использование общественного транспорта становится более безопасным."Страну меняют люди" – не просто проект, а система ценностей, определяющих единую политику Агентства и его партнеров по продвижению проектов и инициатив, способствующих положительным изменениям в стране, укреплению суверенитета, повышению качества жизни граждан. Это "сборник" историй лидеров самых ярких проектов, которые поддерживает Агентство стратегических инициатив в рамках направлений: "Технологии и предпринимательство", "Качество жизни", "Образование и кадры", "Экология", "Креативные индустрии".Ядром многих ключевых изменений является человек и его идея. Поэтому, помимо помощи в снятии административных барьеров, тиражировании продуктов в регионах и на предприятиях, стратегического консалтинга, поиска партнеров и инвесторов, АСИ популяризирует авторов проектов. Повысить узнаваемость лидеров – в числе важных задач Агентства.

https://ria.ru/20241003/infrastruktura-1976231508.html

https://ria.ru/20240821/arkhipelag_2024-1967574876.html

https://ria.ru/20240820/tekhnologii-1967308619.html

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аси, санкт-петербург, транспорт, россия, агентство стратегических инициатив (аси), технологии