https://ria.ru/20241023/indiya-1979544611.html
Оверчук сообщил о заинтересованности Индии в зоне свободной торговли с ЕАЭС
Оверчук сообщил о заинтересованности Индии в зоне свободной торговли с ЕАЭС - РИА Новости, 23.10.2024
Оверчук сообщил о заинтересованности Индии в зоне свободной торговли с ЕАЭС
Индия заинтересована в начале переговоров о создании зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом, сообщил журналистам вице-премьер России Алексей РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T13:28
2024-10-23T13:28
2024-10-23T13:28
россия
индия
казань
алексей оверчук
брикс
евразийский экономический союз
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794282151_0:82:3213:1889_1920x0_80_0_0_3b2d0c1289d5c09a7e46967761c96e10.jpg
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Индия заинтересована в начале переговоров о создании зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом, сообщил журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук. "Индия заинтересована в том, чтобы такие переговоры шли. Сейчас пока идет период консультаций", - сказал Оверчук в кулуарах саммита БРИКС в Казани. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241021/briks-1979041684.html
россия
индия
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794282151_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_cb40f10553ed480c6eb4623006a7dcf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, казань, алексей оверчук, брикс, евразийский экономический союз, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Россия, Индия, Казань, Алексей Оверчук, БРИКС, Евразийский экономический союз, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Оверчук сообщил о заинтересованности Индии в зоне свободной торговли с ЕАЭС
Оверчук: Индия заинтересована в создании зоны свободной торговли с ЕАЭС