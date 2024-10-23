https://ria.ru/20241023/indiya-1979544611.html

Оверчук сообщил о заинтересованности Индии в зоне свободной торговли с ЕАЭС

Оверчук сообщил о заинтересованности Индии в зоне свободной торговли с ЕАЭС - РИА Новости, 23.10.2024

Оверчук сообщил о заинтересованности Индии в зоне свободной торговли с ЕАЭС

Индия заинтересована в начале переговоров о создании зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом, сообщил журналистам вице-премьер России Алексей РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T13:28

2024-10-23T13:28

2024-10-23T13:28

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индия

казань

алексей оверчук

брикс

евразийский экономический союз

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Индия заинтересована в начале переговоров о создании зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом, сообщил журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук. "Индия заинтересована в том, чтобы такие переговоры шли. Сейчас пока идет период консультаций", - сказал Оверчук в кулуарах саммита БРИКС в Казани. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

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