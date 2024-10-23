https://ria.ru/20241023/eskobar-1979454127.html

Эскобар отметил прогресс России в создании альтернативной платежной системы

Эскобар отметил прогресс России в создании альтернативной платежной системы - РИА Новости, 23.10.2024

Эскобар отметил прогресс России в создании альтернативной платежной системы

Россия за период своего председательства в БРИКС добилась огромного прогресса в создании альтернативной платежной системы и провела более 200 успешных сессий в... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T03:17

2024-10-23T03:17

2024-10-23T03:35

технологии

россия

казань

китай

брикс

экономика

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Россия за период своего председательства в БРИКС добилась огромного прогресса в создании альтернативной платежной системы и провела более 200 успешных сессий в рамках формата, заявил РИА Новости журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар. "Что касается альтернативной платежной системы и пути к новой валюте, вы уже добились огромного прогресса, потому что все эти темы будут обсуждаться эти три дня. Я бы не сказал, что в этом году у нас будет супер-прорыв, еще нет, это долгая история, конечно… Но мы двигаемся к этому, в частности, в создании платежных систем, которые позволят обойтись без доллара в пользу валют стран-участниц БРИКС и стран БРИКС+ и БРИКС Outreach", — рассказал Пепе Эскобар на полях саммита БРИКС в Казани. Эксперт также отметил роль России в организации более 200 мероприятий и встреч с участием представителей делового совета БРИКС, людьми из различных рабочих групп, экспертами по финансовым технологиям и дипломатами. "Это всё благодаря российскому руководству. Я не вижу никакого другого нынешнего или будущего члена БРИКС, чтобы он имел такую роль, как у России в этом году. Это очень-очень впечатляюще", — подытожил он. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241011/siluanov-1977583093.html

https://ria.ru/20241015/briks-1978211789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, казань, китай, брикс, экономика, саммит брикс в казани в 2024 году