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Эскобар отметил прогресс России в создании альтернативной платежной системы - РИА Новости, 23.10.2024
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03:17 23.10.2024 (обновлено: 03:35 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/eskobar-1979454127.html
Эскобар отметил прогресс России в создании альтернативной платежной системы
Эскобар отметил прогресс России в создании альтернативной платежной системы - РИА Новости, 23.10.2024
Эскобар отметил прогресс России в создании альтернативной платежной системы
Россия за период своего председательства в БРИКС добилась огромного прогресса в создании альтернативной платежной системы и провела более 200 успешных сессий в... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T03:17
2024-10-23T03:35
технологии
россия
казань
китай
брикс
экономика
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Россия за период своего председательства в БРИКС добилась огромного прогресса в создании альтернативной платежной системы и провела более 200 успешных сессий в рамках формата, заявил РИА Новости журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар. "Что касается альтернативной платежной системы и пути к новой валюте, вы уже добились огромного прогресса, потому что все эти темы будут обсуждаться эти три дня. Я бы не сказал, что в этом году у нас будет супер-прорыв, еще нет, это долгая история, конечно… Но мы двигаемся к этому, в частности, в создании платежных систем, которые позволят обойтись без доллара в пользу валют стран-участниц БРИКС и стран БРИКС+ и БРИКС Outreach", — рассказал Пепе Эскобар на полях саммита БРИКС в Казани. Эксперт также отметил роль России в организации более 200 мероприятий и встреч с участием представителей делового совета БРИКС, людьми из различных рабочих групп, экспертами по финансовым технологиям и дипломатами. "Это всё благодаря российскому руководству. Я не вижу никакого другого нынешнего или будущего члена БРИКС, чтобы он имел такую роль, как у России в этом году. Это очень-очень впечатляюще", — подытожил он. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241011/siluanov-1977583093.html
https://ria.ru/20241015/briks-1978211789.html
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технологии, россия, казань, китай, брикс, экономика, саммит брикс в казани в 2024 году
Технологии, Россия, Казань, Китай, БРИКС, Экономика, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Эскобар отметил прогресс России в создании альтернативной платежной системы

Эскобар: Россия добилась прогресса в создании альтернативной платежной системы

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПодготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. XVI саммит БРИКС состоится 22-24 октября в Казани
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. XVI саммит БРИКС состоится 22-24 октября в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. XVI саммит БРИКС состоится 22-24 октября в Казани. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Россия за период своего председательства в БРИКС добилась огромного прогресса в создании альтернативной платежной системы и провела более 200 успешных сессий в рамках формата, заявил РИА Новости журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар.
"Что касается альтернативной платежной системы и пути к новой валюте, вы уже добились огромного прогресса, потому что все эти темы будут обсуждаться эти три дня. Я бы не сказал, что в этом году у нас будет супер-прорыв, еще нет, это долгая история, конечно… Но мы двигаемся к этому, в частности, в создании платежных систем, которые позволят обойтись без доллара в пользу валют стран-участниц БРИКС и стран БРИКС+ и БРИКС Outreach", — рассказал Пепе Эскобар на полях саммита БРИКС в Казани.
Министр финансов РФ Антон Силуанов во время встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС. 11 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Силуанов ответил на вопрос о создании платежной системы БРИКС
11 октября, 13:15
Эксперт также отметил роль России в организации более 200 мероприятий и встреч с участием представителей делового совета БРИКС, людьми из различных рабочих групп, экспертами по финансовым технологиям и дипломатами.
"Это всё благодаря российскому руководству. Я не вижу никакого другого нынешнего или будущего члена БРИКС, чтобы он имел такую роль, как у России в этом году. Это очень-очень впечатляюще", — подытожил он.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Эксперт прокомментировал идею создания платежной системы БРИКС
15 октября, 18:30
 
ТехнологииРоссияКазаньКитайБРИКСЭкономикаСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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