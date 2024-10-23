https://ria.ru/20241023/erdogan-1979686594.html

Эрдоган примет участие в саммите БРИКС+, заявили в Кремле

Эрдоган примет участие в саммите БРИКС+, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.10.2024

Эрдоган примет участие в саммите БРИКС+, заявили в Кремле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите в формате "аутрич" / "БРИКС+" в Казани, он планирует улететь в Турцию в четверг в середине дня,... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T22:52

2024-10-23T22:52

2024-10-23T22:52

турция

реджеп тайип эрдоган

дмитрий песков

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите в формате "аутрич" / "БРИКС+" в Казани, он планирует улететь в Турцию в четверг в середине дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в среду телеканал CNN Türк передал, что Эрдоган якобы прерывает свою программу в Казани и утром в 11.30 мск возвращается в Турцию из-за теракта в Анкаре, по последним данным, унесшего жизни пяти человек. Дипломатический источник в свою очередь сообщил РИА Новости, что конкретного решения по срокам отбытия Эрдогана из Казани в Турцию на данный момент нет. Согласно программе турецкого лидера, имеющейся в распоряжении РИА Новости, Эрдоган намерен принять участие в заседании БРИКС+ в четверг в 10.15 мск. "Эрдоган останется на саммит БРИКС "аутрич". Он планирует улететь в Турцию завтра в середине дня", - приводит радиостанция "Маяк" слова Пескова.

https://ria.ru/20241023/briks-1979644890.html

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турция, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году