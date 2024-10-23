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Эрдоган примет участие в саммите БРИКС+, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.10.2024
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22:52 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/erdogan-1979686594.html
Эрдоган примет участие в саммите БРИКС+, заявили в Кремле
Эрдоган примет участие в саммите БРИКС+, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.10.2024
Эрдоган примет участие в саммите БРИКС+, заявили в Кремле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите в формате "аутрич" / "БРИКС+" в Казани, он планирует улететь в Турцию в четверг в середине дня,... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T22:52
2024-10-23T22:52
турция
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите в формате "аутрич" / "БРИКС+" в Казани, он планирует улететь в Турцию в четверг в середине дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в среду телеканал CNN Türк передал, что Эрдоган якобы прерывает свою программу в Казани и утром в 11.30 мск возвращается в Турцию из-за теракта в Анкаре, по последним данным, унесшего жизни пяти человек. Дипломатический источник в свою очередь сообщил РИА Новости, что конкретного решения по срокам отбытия Эрдогана из Казани в Турцию на данный момент нет. Согласно программе турецкого лидера, имеющейся в распоряжении РИА Новости, Эрдоган намерен принять участие в заседании БРИКС+ в четверг в 10.15 мск. "Эрдоган останется на саммит БРИКС "аутрич". Он планирует улететь в Турцию завтра в середине дня", - приводит радиостанция "Маяк" слова Пескова.
https://ria.ru/20241023/briks-1979644890.html
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турция, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Эрдоган примет участие в саммите БРИКС+, заявили в Кремле

Песков: Эрдоган останется на саммит БРИКС+, планирует улететь в Турцию в четверг

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите в формате "аутрич" / "БРИКС+" в Казани, он планирует улететь в Турцию в четверг в середине дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в среду телеканал CNN Türк передал, что Эрдоган якобы прерывает свою программу в Казани и утром в 11.30 мск возвращается в Турцию из-за теракта в Анкаре, по последним данным, унесшего жизни пяти человек. Дипломатический источник в свою очередь сообщил РИА Новости, что конкретного решения по срокам отбытия Эрдогана из Казани в Турцию на данный момент нет. Согласно программе турецкого лидера, имеющейся в распоряжении РИА Новости, Эрдоган намерен принять участие в заседании БРИКС+ в четверг в 10.15 мск.
"Эрдоган останется на саммит БРИКС "аутрич". Он планирует улететь в Турцию завтра в середине дня", - приводит радиостанция "Маяк" слова Пескова.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Путин и Эрдоган провели переговоры на саммите БРИКС
Вчера, 18:12
 
ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий ПесковБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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