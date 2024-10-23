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Эрдоган выразил благодарность Путину за соболезнования после теракта - РИА Новости, 23.10.2024
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18:24 23.10.2024 (обновлено: 18:57 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/erdogan-1979648469.html
Эрдоган выразил благодарность Путину за соболезнования после теракта
Эрдоган выразил благодарность Путину за соболезнования после теракта - РИА Новости, 23.10.2024
Эрдоган выразил благодарность Путину за соболезнования после теракта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Казани выразил благодарность за соболезнования в связи с... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:24
2024-10-23T18:57
турция
в мире
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Казани выразил благодарность за соболезнования в связи с терактом."Благодарю вас за соболезнования. У нас четыре погибших", - сказал турецкий лидер.Ранее СМИ опубликовали видео, как боевики вышли из подъехавшего к проходной такси, как минимум два человека с оружием в руках - мужчина и женщина - пытаются войти в здание. Также канал показал фотографию одного из нападавших уже внутри здания, при нём, по всей видимости, стрелковое оружие и рюкзак.На место стянуты многочисленные отряды полиции и военные, в воздухе барражируют полицейские вертолеты, движение по ближайшим автодорогам перекрыто.Компания TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.
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Теракт у здания компании TUSAŞ в Анкаре, слышна стрельба
Теракт у здания компании TUSAŞ в Анкаре, слышна стрельба
2024-10-23T18:24
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Боевики, совершившие теракт на промышленном объекте в Анкаре
Группа боевиков могла участвовать в теракте на промышленном объекте в Анкаре, один-два прорвались в здание, передает турецкий Habertürk. Телеканал также показал кадры с боевиками, подъехавшими на такси к проходной компании Tusaş.
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турция, в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, саммит брикс в казани в 2024 году, видео
Турция, В мире, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Эрдоган выразил благодарность Путину за соболезнования после теракта
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Казани выразил благодарность за соболезнования в связи с терактом.
2024-10-23T18:24
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Эрдоган выразил благодарность Путину за соболезнования после теракта

Эрдоган поблагодарил Путина за соболезнования в связи с терактов в Анкаре

© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Казани выразил благодарность за соболезнования в связи с терактом.
"Благодарю вас за соболезнования. У нас четыре погибших", - сказал турецкий лидер.
Ранее СМИ опубликовали видео, как боевики вышли из подъехавшего к проходной такси, как минимум два человека с оружием в руках - мужчина и женщина - пытаются войти в здание. Также канал показал фотографию одного из нападавших уже внутри здания, при нём, по всей видимости, стрелковое оружие и рюкзак.
На место стянуты многочисленные отряды полиции и военные, в воздухе барражируют полицейские вертолеты, движение по ближайшим автодорогам перекрыто.
Компания TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.
 
ТурцияВ миреВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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