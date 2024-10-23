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Эрдоган выразил благодарность Путину за соболезнования после теракта

Эрдоган выразил благодарность Путину за соболезнования после теракта - РИА Новости, 23.10.2024

Эрдоган выразил благодарность Путину за соболезнования после теракта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Казани выразил благодарность за соболезнования в связи с... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T18:24

2024-10-23T18:24

2024-10-23T18:57

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Казани выразил благодарность за соболезнования в связи с терактом."Благодарю вас за соболезнования. У нас четыре погибших", - сказал турецкий лидер.Ранее СМИ опубликовали видео, как боевики вышли из подъехавшего к проходной такси, как минимум два человека с оружием в руках - мужчина и женщина - пытаются войти в здание. Также канал показал фотографию одного из нападавших уже внутри здания, при нём, по всей видимости, стрелковое оружие и рюкзак.На место стянуты многочисленные отряды полиции и военные, в воздухе барражируют полицейские вертолеты, движение по ближайшим автодорогам перекрыто.Компания TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.

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Теракт у здания компании TUSAŞ в Анкаре, слышна стрельба Теракт у здания компании TUSAŞ в Анкаре, слышна стрельба 2024-10-23T18:24 true PT0M32S

Боевики, совершившие теракт на промышленном объекте в Анкаре Группа боевиков могла участвовать в теракте на промышленном объекте в Анкаре, один-два прорвались в здание, передает турецкий Habertürk. Телеканал также показал кадры с боевиками, подъехавшими на такси к проходной компании Tusaş. 2024-10-23T18:24 true PT0M06S

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