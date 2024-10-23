https://ria.ru/20241023/erdogan-1979646810.html

Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию

Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию - РИА Новости, 23.10.2024

Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара ожидает визита президента РФ Владимира Путина в ближайшее время. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T18:20

2024-10-23T18:20

2024-10-23T18:31

турция

россия

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара ожидает визита президента РФ Владимира Путина в ближайшее время.'Хочу выразить Вам, что желаю видеть Вас с визитом в Турции в ближайшее время", - заявил турецкий лидер на переговорах с российским коллегой в среду в Казани.

https://ria.ru/20241023/turtsija-1979456996.html

турция

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турция, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году