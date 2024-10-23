https://ria.ru/20241023/erdogan-1979470055.html

Источник рассказал о повестке переговоров Эрдогана и Путина

Источник рассказал о повестке переговоров Эрдогана и Путина - РИА Новости, 23.10.2024

Источник рассказал о повестке переговоров Эрдогана и Путина

Тема проектов создания новых АЭС и газового хаба в Турции войдет в повестку планируемых в среду в Казани переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T07:35

2024-10-23T07:35

2024-10-23T10:37

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казань

павел завальный

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

газпром

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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости, Вугар Гасанов. Тема проектов создания новых АЭС и газового хаба в Турции войдет в повестку планируемых в среду в Казани переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, возможно, лидеры дадут соответствующим ведомствам конкретные поручения, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Турция тесно работает с "Газпромом" по вопросу газового хаба, надеется, что в следующие несколько месяцев эта тема получит развитие, заявил в октябре министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар. "Безусловно, эти темы будут в повестке. Вполне возможно, что лидеры дадут свои поручения соответствующим ведомствам для развития этих (в энергетической и атомной сферах. — Прим. ред.) проектов", — сказал собеседник агентства. Россия заинтересована в том, чтобы принять участие в проекте строительства новой АЭС в турецком Синопе, где генподрядчиком будет местная компания, сообщил в июне глава комитета Госдумы России по энергетике Павел Завальный. По его словам, турецкая сторона рассматривает также варианты строительства АЭС с корейскими, китайскими визами. Завальный также заявлял, что решения по проекту строительства газового хаба в Турции будут приняты в 2024 году, проект надежен, безопасен и не будет подвергнут санкциям. Еще один стратегически значимый проект России и Турции в сфере энергетики — строительство первой турецкой АЭС "Аккую". В настоящее время все четыре энергоблока станции строятся одновременно в круглосуточном режиме, пуск первого намечен на 2025 год.

https://ria.ru/20241023/peregovory-1979467519.html

https://ria.ru/20241021/khab-1979182429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, россия, казань, павел завальный, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, газпром, госдума рф, аэс "аккую", саммит брикс в казани в 2024 году