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Источник рассказал о повестке переговоров Эрдогана и Путина - РИА Новости, 23.10.2024
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07:35 23.10.2024 (обновлено: 10:37 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/erdogan-1979470055.html
Источник рассказал о повестке переговоров Эрдогана и Путина
Источник рассказал о повестке переговоров Эрдогана и Путина - РИА Новости, 23.10.2024
Источник рассказал о повестке переговоров Эрдогана и Путина
Тема проектов создания новых АЭС и газового хаба в Турции войдет в повестку планируемых в среду в Казани переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T07:35
2024-10-23T10:37
турция
россия
казань
павел завальный
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
газпром
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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости, Вугар Гасанов. Тема проектов создания новых АЭС и газового хаба в Турции войдет в повестку планируемых в среду в Казани переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, возможно, лидеры дадут соответствующим ведомствам конкретные поручения, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Турция тесно работает с "Газпромом" по вопросу газового хаба, надеется, что в следующие несколько месяцев эта тема получит развитие, заявил в октябре министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар. "Безусловно, эти темы будут в повестке. Вполне возможно, что лидеры дадут свои поручения соответствующим ведомствам для развития этих (в энергетической и атомной сферах. — Прим. ред.) проектов", — сказал собеседник агентства. Россия заинтересована в том, чтобы принять участие в проекте строительства новой АЭС в турецком Синопе, где генподрядчиком будет местная компания, сообщил в июне глава комитета Госдумы России по энергетике Павел Завальный. По его словам, турецкая сторона рассматривает также варианты строительства АЭС с корейскими, китайскими визами. Завальный также заявлял, что решения по проекту строительства газового хаба в Турции будут приняты в 2024 году, проект надежен, безопасен и не будет подвергнут санкциям. Еще один стратегически значимый проект России и Турции в сфере энергетики — строительство первой турецкой АЭС "Аккую". В настоящее время все четыре энергоблока станции строятся одновременно в круглосуточном режиме, пуск первого намечен на 2025 год.
https://ria.ru/20241023/peregovory-1979467519.html
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турция, россия, казань, павел завальный, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, газпром, госдума рф, аэс "аккую", саммит брикс в казани в 2024 году
Турция, Россия, Казань, Павел Завальный, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Газпром, Госдума РФ, АЭС "Аккую", Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Источник рассказал о повестке переговоров Эрдогана и Путина

Путин и Эрдоган могут дать поручения ведомствам по новым АЭС и газовому хабу

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости, Вугар Гасанов. Тема проектов создания новых АЭС и газового хаба в Турции войдет в повестку планируемых в среду в Казани переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, возможно, лидеры дадут соответствующим ведомствам конкретные поручения, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Турция тесно работает с "Газпромом" по вопросу газового хаба, надеется, что в следующие несколько месяцев эта тема получит развитие, заявил в октябре министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Эрдоган и Путин на переговорах в Казани могут обсудить применение нацвалют
Вчера, 06:48
"Безусловно, эти темы будут в повестке. Вполне возможно, что лидеры дадут свои поручения соответствующим ведомствам для развития этих (в энергетической и атомной сферах. — Прим. ред.) проектов", — сказал собеседник агентства.
Россия заинтересована в том, чтобы принять участие в проекте строительства новой АЭС в турецком Синопе, где генподрядчиком будет местная компания, сообщил в июне глава комитета Госдумы России по энергетике Павел Завальный. По его словам, турецкая сторона рассматривает также варианты строительства АЭС с корейскими, китайскими визами. Завальный также заявлял, что решения по проекту строительства газового хаба в Турции будут приняты в 2024 году, проект надежен, безопасен и не будет подвергнут санкциям.
Еще один стратегически значимый проект России и Турции в сфере энергетики — строительство первой турецкой АЭС "Аккую". В настоящее время все четыре энергоблока станции строятся одновременно в круглосуточном режиме, пуск первого намечен на 2025 год.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Путин и Эрдоган планируют обсудить в Казани создание нового газового хаба
21 октября, 19:06
 
ТурцияРоссияКазаньПавел ЗавальныйРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинГазпромГосдума РФАЭС "Аккую"Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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