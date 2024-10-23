Источник рассказал о повестке переговоров Эрдогана и Путина
Путин и Эрдоган могут дать поручения ведомствам по новым АЭС и газовому хабу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости, Вугар Гасанов. Тема проектов создания новых АЭС и газового хаба в Турции войдет в повестку планируемых в среду в Казани переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, возможно, лидеры дадут соответствующим ведомствам конкретные поручения, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Турция тесно работает с "Газпромом" по вопросу газового хаба, надеется, что в следующие несколько месяцев эта тема получит развитие, заявил в октябре министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар.
"Безусловно, эти темы будут в повестке. Вполне возможно, что лидеры дадут свои поручения соответствующим ведомствам для развития этих (в энергетической и атомной сферах. — Прим. ред.) проектов", — сказал собеседник агентства.
Россия заинтересована в том, чтобы принять участие в проекте строительства новой АЭС в турецком Синопе, где генподрядчиком будет местная компания, сообщил в июне глава комитета Госдумы России по энергетике Павел Завальный. По его словам, турецкая сторона рассматривает также варианты строительства АЭС с корейскими, китайскими визами. Завальный также заявлял, что решения по проекту строительства газового хаба в Турции будут приняты в 2024 году, проект надежен, безопасен и не будет подвергнут санкциям.
Еще один стратегически значимый проект России и Турции в сфере энергетики — строительство первой турецкой АЭС "Аккую". В настоящее время все четыре энергоблока станции строятся одновременно в круглосуточном режиме, пуск первого намечен на 2025 год.