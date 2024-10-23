https://ria.ru/20241023/durov-1979691303.html

Павел Дуров дал совет молодым людям

Павел Дуров дал совет молодым людям - РИА Новости, 23.10.2024

Павел Дуров дал совет молодым людям

Основатель Telegram Павел Дуров посоветовал молодежи никогда не употреблять алкоголь, об этом он написал на своем канале в соцсети. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T23:45

2024-10-23T23:45

2024-10-23T23:51

в мире

павел дуров

telegram

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров посоветовал молодежи никогда не употреблять алкоголь, об этом он написал на своем канале в соцсети."Если бы мне пришлось дать один совет людям в возрасте от 20 лет, которые хотят создать что-то грандиозное, он звучал бы так: "Никогда не употребляйте алкоголь", — заявил он.По словам Дурова, он не употреблял спиртное почти 20 лет, но видел, как многие успешные люди губили свое здоровье."Кратковременное удовольствие приносит долгосрочные страдания", — отметил он.Дуров добавил, что людям довольно трудно сопротивляться социальному давлению, но многие привычки большинства людей, считает он, саморазрушительны.

https://ria.ru/20241023/durov-1968735141.html

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в мире, павел дуров, telegram