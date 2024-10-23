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Вице-премьер Сербии выразил надежду на вступление страны в БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
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18:42 23.10.2024 (обновлено: 19:54 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979654931.html
Вице-премьер Сербии выразил надежду на вступление страны в БРИКС
Вице-премьер Сербии выразил надежду на вступление страны в БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Вице-премьер Сербии выразил надежду на вступление страны в БРИКС
Белград надеется, что в БРИКС найдется место для страны, само объединение предлагает много свободы, в том числе не требует менять политическую систему или... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:42
2024-10-23T19:54
сербия
белград (город)
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
в мире
россия
александр вулин
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Белград надеется, что в БРИКС найдется место для страны, само объединение предлагает много свободы, в том числе не требует менять политическую систему или присоединяться к санкционным режимам, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин."В БРИКС мы чувствуем себя среди друзей… БРИКС - это платформа, которая предлагает много свободы, предлагает свободу выбора. И для Сербии действительно важно, чтобы мы видели такую альтернативу. Впервые мы можем выбирать. Нам следует усвоить, что в конечном счете мы можем выбирать. Для нас это действительно важно. Мне очень интересно узнать больше о БРИКС, и я надеюсь, что в нем найдется место и для Сербии", - рассказал Вулин агентству на полях саммита БРИКС.Он объяснил, что БРИКС - это организация, которая ни от кого не требует изменений в политической системе или присоединения к санкционному режиму.Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241020/briks-1979002642.html
https://ria.ru/20241022/vuchich-1979221341.html
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сербия, белград (город), саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, в мире, россия, александр вулин
Сербия, Белград (город), Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, В мире, Россия, Александр Вулин
Вице-премьер Сербии выразил надежду на вступление страны в БРИКС

Вице-премьер Сербии Вулин выразил надежду на вступление страны в БРИКС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВице-премьер Сербии Сербии Александр Вулин
Вице-премьер Сербии Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вице-премьер Сербии Сербии Александр Вулин. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Белград надеется, что в БРИКС найдется место для страны, само объединение предлагает много свободы, в том числе не требует менять политическую систему или присоединяться к санкционным режимам, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"В БРИКС мы чувствуем себя среди друзей… БРИКС - это платформа, которая предлагает много свободы, предлагает свободу выбора. И для Сербии действительно важно, чтобы мы видели такую альтернативу. Впервые мы можем выбирать. Нам следует усвоить, что в конечном счете мы можем выбирать. Для нас это действительно важно. Мне очень интересно узнать больше о БРИКС, и я надеюсь, что в нем найдется место и для Сербии", - рассказал Вулин агентству на полях саммита БРИКС.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Российский посол в Сербии рассказал о принципах БРИКС
20 октября, 17:45
Он объяснил, что БРИКС - это организация, которая ни от кого не требует изменений в политической системе или присоединения к санкционному режиму.
Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Вучич: популярность БРИКС в Сербии равна рейтингу ЕС и составляет 42%
22 октября, 00:44
 
СербияБелград (город)Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуБРИКСВ миреРоссияАлександр Вулин
 
 
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