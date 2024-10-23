https://ria.ru/20241023/briks-1979654931.html

Вице-премьер Сербии выразил надежду на вступление страны в БРИКС

Вице-премьер Сербии выразил надежду на вступление страны в БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Вице-премьер Сербии выразил надежду на вступление страны в БРИКС

Белград надеется, что в БРИКС найдется место для страны, само объединение предлагает много свободы, в том числе не требует менять политическую систему или... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T18:42

2024-10-23T18:42

2024-10-23T19:54

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Белград надеется, что в БРИКС найдется место для страны, само объединение предлагает много свободы, в том числе не требует менять политическую систему или присоединяться к санкционным режимам, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин."В БРИКС мы чувствуем себя среди друзей… БРИКС - это платформа, которая предлагает много свободы, предлагает свободу выбора. И для Сербии действительно важно, чтобы мы видели такую альтернативу. Впервые мы можем выбирать. Нам следует усвоить, что в конечном счете мы можем выбирать. Для нас это действительно важно. Мне очень интересно узнать больше о БРИКС, и я надеюсь, что в нем найдется место и для Сербии", - рассказал Вулин агентству на полях саммита БРИКС.Он объяснил, что БРИКС - это организация, которая ни от кого не требует изменений в политической системе или присоединения к санкционному режиму.Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241020/briks-1979002642.html

https://ria.ru/20241022/vuchich-1979221341.html

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белград (город)

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сербия, белград (город), саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, в мире, россия, александр вулин