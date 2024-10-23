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Глава МИД Бахрейна прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Глава МИД Бахрейна прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Глава МИД Бахрейна прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Глава МИД Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид Аз-Заяни прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:37
2024-10-23T18:37
2024-10-23T18:37
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Глава МИД Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид Аз-Заяни прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. По традиции у трапа самолета его встречали караваем с солью. Ранее Бахрейн заявлял о заинтересованности во вступлении в БРИКС. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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в мире, россия, бахрейн, казань, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Бахрейн, Казань, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Глава МИД Бахрейна прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Глава МИД Бахрейна Аз-Заяни прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС