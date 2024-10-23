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Россия и Турция обсудили урегулирование конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.10.2024
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18:22 23.10.2024 (обновлено: 18:56 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979647609.html
Россия и Турция обсудили урегулирование конфликта на Ближнем Востоке
Россия и Турция обсудили урегулирование конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.10.2024
Россия и Турция обсудили урегулирование конфликта на Ближнем Востоке
Урегулирование ближневосточного конфликта возможно только через создание двух государств - израильского и палестинского - на основе принятой ООН формулы, заявил РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:22
2024-10-23T18:56
турция
россия
оон
ближний восток
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
брикс
реджеп тайип эрдоган
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Урегулирование ближневосточного конфликта возможно только через создание двух государств - израильского и палестинского - на основе принятой ООН формулы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.Российский лидер подчеркнул, что принципиальные позиции России и Турции по ближневосточной проблематике очень близки."Прочное политико-дипломатическое урегулирование арабо-израильского конфликта видим только на основе общепризнанной, утвержденной Советом безопасности (ООН - ред.) двугосударственной формулы", - сказал Путин в ходе встречи на полях БРИКС в Казани.
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турция, россия, оон, ближний восток, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, брикс, реджеп тайип эрдоган
Турция, Россия, ООН, Ближний Восток, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, БРИКС, Реджеп Тайип Эрдоган
Россия и Турция обсудили урегулирование конфликта на Ближнем Востоке

Путин о Ближнем Востоке: Москва и Анкара выступают за создание двух государств

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии встречи глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин на церемонии встречи глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин на церемонии встречи глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Урегулирование ближневосточного конфликта возможно только через создание двух государств - израильского и палестинского - на основе принятой ООН формулы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Российский лидер подчеркнул, что принципиальные позиции России и Турции по ближневосточной проблематике очень близки.
"Прочное политико-дипломатическое урегулирование арабо-израильского конфликта видим только на основе общепризнанной, утвержденной Советом безопасности (ООН - ред.) двугосударственной формулы", - сказал Путин в ходе встречи на полях БРИКС в Казани.
Кадр трансляции выступления президента Бразилии Лула да Силвы в ходе заседания саммита БРИКС в расширенном формате - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Президент Бразилии высказался про конфликты на Украине и Ближнем Востоке
Вчера, 13:38
 
ТурцияРоссияООНБлижний ВостокСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВладимир ПутинБРИКСРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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