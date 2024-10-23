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Россия и Турция обсудили урегулирование конфликта на Ближнем Востоке
Россия и Турция обсудили урегулирование конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.10.2024
Россия и Турция обсудили урегулирование конфликта на Ближнем Востоке
Урегулирование ближневосточного конфликта возможно только через создание двух государств - израильского и палестинского - на основе принятой ООН формулы, заявил РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:22
2024-10-23T18:22
2024-10-23T18:56
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Урегулирование ближневосточного конфликта возможно только через создание двух государств - израильского и палестинского - на основе принятой ООН формулы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.Российский лидер подчеркнул, что принципиальные позиции России и Турции по ближневосточной проблематике очень близки."Прочное политико-дипломатическое урегулирование арабо-израильского конфликта видим только на основе общепризнанной, утвержденной Советом безопасности (ООН - ред.) двугосударственной формулы", - сказал Путин в ходе встречи на полях БРИКС в Казани.
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Россия и Турция обсудили урегулирование конфликта на Ближнем Востоке
Путин о Ближнем Востоке: Москва и Анкара выступают за создание двух государств