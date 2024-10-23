https://ria.ru/20241023/briks-1979645149.html

Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом

Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом - РИА Новости, 23.10.2024

Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом

Президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Казани выразил соболезнования в связи с терактом в Турции,... РИА Новости, 23.10.2024

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2024-10-23T18:13

2024-10-23T18:38

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Казани выразил соболезнования в связи с терактом в Турции, подчеркнув, что РФ осуждает любые проявления подобного рода."Прежде чем мы начнём работу, я хотел бы выразить свои соболезнования в связи с терактом. СМИ сообщают о теракте в Турции. Вы знаете, как мы к этому относимся. Мы осуждаем любые проявления подобного рода, чем бы они ни были мотивированы", - сказал Путин.По данным турецких СМИ, взрыв прогремел в среду в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта.

https://ria.ru/20241023/ankara-1979612317.html

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россия

анкара (провинция)

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