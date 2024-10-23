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Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом - РИА Новости, 23.10.2024
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18:13 23.10.2024 (обновлено: 18:38 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979645149.html
Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом
Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом - РИА Новости, 23.10.2024
Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом
Президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Казани выразил соболезнования в связи с терактом в Турции,... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:13
2024-10-23T18:38
турция
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
россия
анкара (провинция)
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Казани выразил соболезнования в связи с терактом в Турции, подчеркнув, что РФ осуждает любые проявления подобного рода."Прежде чем мы начнём работу, я хотел бы выразить свои соболезнования в связи с терактом. СМИ сообщают о теракте в Турции. Вы знаете, как мы к этому относимся. Мы осуждаем любые проявления подобного рода, чем бы они ни были мотивированы", - сказал Путин.По данным турецких СМИ, взрыв прогремел в среду в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта.
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Соболезнования Путина Эрдогану в связи с терактом в Турции
Путин на встрече с Эрдоганом выразил соболезнования в связи с терактом в Турции.
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турция, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, россия, анкара (провинция), владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Турция, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире, Россия, Анкара (провинция), Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом

Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Анкаре

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Казани выразил соболезнования в связи с терактом в Турции, подчеркнув, что РФ осуждает любые проявления подобного рода.
"Прежде чем мы начнём работу, я хотел бы выразить свои соболезнования в связи с терактом. СМИ сообщают о теракте в Турции. Вы знаете, как мы к этому относимся. Мы осуждаем любые проявления подобного рода, чем бы они ни были мотивированы", - сказал Путин.
По данным турецких СМИ, взрыв прогремел в среду в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта.
Боевики, совершившие теракт на промышленном объекте в Анкаре - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
В теракте в Анкаре могла участвовать "группа боевиков", сообщили СМИ
Вчера, 16:54
 
ТурцияСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ миреРоссияАнкара (провинция)Владимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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