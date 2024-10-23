https://ria.ru/20241023/briks-1979628488.html

Венесуэле близки ценности, на которых строится работа БРИКС, заявил Путин

Венесуэле близки ценности, на которых строится работа БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024

Венесуэле близки ценности, на которых строится работа БРИКС, заявил Путин

Каракасу близки ценности и принципы, на основе которых строится работа БРИКС, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Венесуэлы Николасом... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T17:25

2024-10-23T17:25

2024-10-23T17:45

венесуэла

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

владимир путин

в мире

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Каракасу близки ценности и принципы, на основе которых строится работа БРИКС, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро."Знаю, что нашим венесуэльским друзьям близки те основополагающие ценности и принципы, на которых строится деятельность объединения", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241023/venesuela-1979205711.html

венесуэла

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

венесуэла, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, в мире