https://ria.ru/20241023/briks-1979628488.html
Венесуэле близки ценности, на которых строится работа БРИКС, заявил Путин
Венесуэле близки ценности, на которых строится работа БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024
Венесуэле близки ценности, на которых строится работа БРИКС, заявил Путин
Каракасу близки ценности и принципы, на основе которых строится работа БРИКС, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Венесуэлы Николасом... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:25
2024-10-23T17:25
2024-10-23T17:45
венесуэла
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979633150_0:85:3092:1824_1920x0_80_0_0_40884c4f5f07135deeb66995a9fb022b.jpg
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Каракасу близки ценности и принципы, на основе которых строится работа БРИКС, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро."Знаю, что нашим венесуэльским друзьям близки те основополагающие ценности и принципы, на которых строится деятельность объединения", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241023/venesuela-1979205711.html
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979633150_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_d3feb4f34b9c9fc2f8350c5ee0470dac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, в мире
Венесуэла, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, В мире
Венесуэле близки ценности, на которых строится работа БРИКС, заявил Путин
Путин: Венесуэле близки ценности и принципы, на которых строится работа БРИКС