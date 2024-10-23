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СМИ назвали БРИКС локомотивом глобального роста - РИА Новости, 23.10.2024
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15:43 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/briks-1979588786.html
СМИ назвали БРИКС локомотивом глобального роста
СМИ назвали БРИКС локомотивом глобального роста - РИА Новости, 23.10.2024
СМИ назвали БРИКС локомотивом глобального роста
БРИКС становится локомотивом глобального роста благодаря экономическому весу стран, входящих в объединение, и их потенциалу, пишет крупнейшая египетская газета... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:43
2024-10-23T15:43
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КАИР, 23 окт - РИА Новости. БРИКС становится локомотивом глобального роста благодаря экономическому весу стран, входящих в объединение, и их потенциалу, пишет крупнейшая египетская газета Al Ahram."Несмотря на молодость БРИКС по сравнению с остальными экономиками, такими как Евросоюз и АСЕАН, блок сумел занять ведущие позиции на международной экономической арене благодаря экономическому весу его государств и человеческому, промышленному, сельскохозяйственному и технологическому потенциалу. Это делает его локомотивом глобального роста", - говорится в статье газеты. Газета подчеркивает, что БРИКС "является сильным блоком, который стремится укрепить свое присутствие на экономической и политической аренах". "Путем расширения членства страны БРИКС пытаются создать альтернативные рамки для многостороннего сотрудничества и положить конец гегемонии Запада в валютно-экономической системе", - отмечает Al Ahram, выделяя такие преимущества членства в БРИКС, как свобода передачи технологий и более гибкие и устойчивые механизмы финансирования. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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технологии, россия, казань, бразилия, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Технологии, Россия, Казань, Бразилия, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
СМИ назвали БРИКС локомотивом глобального роста

Al Ahram: БРИКС становится локомотивом глобального роста

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАИР, 23 окт - РИА Новости. БРИКС становится локомотивом глобального роста благодаря экономическому весу стран, входящих в объединение, и их потенциалу, пишет крупнейшая египетская газета Al Ahram.
"Несмотря на молодость БРИКС по сравнению с остальными экономиками, такими как Евросоюз и АСЕАН, блок сумел занять ведущие позиции на международной экономической арене благодаря экономическому весу его государств и человеческому, промышленному, сельскохозяйственному и технологическому потенциалу. Это делает его локомотивом глобального роста", - говорится в статье газеты.
Газета подчеркивает, что БРИКС "является сильным блоком, который стремится укрепить свое присутствие на экономической и политической аренах".
"Путем расширения членства страны БРИКС пытаются создать альтернативные рамки для многостороннего сотрудничества и положить конец гегемонии Запада в валютно-экономической системе", - отмечает Al Ahram, выделяя такие преимущества членства в БРИКС, как свобода передачи технологий и более гибкие и устойчивые механизмы финансирования.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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ТехнологииРоссияКазаньБразилияБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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