СМИ назвали БРИКС локомотивом глобального роста
Al Ahram: БРИКС становится локомотивом глобального роста
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАИР, 23 окт - РИА Новости. БРИКС становится локомотивом глобального роста благодаря экономическому весу стран, входящих в объединение, и их потенциалу, пишет крупнейшая египетская газета Al Ahram.
"Несмотря на молодость БРИКС по сравнению с остальными экономиками, такими как Евросоюз и АСЕАН, блок сумел занять ведущие позиции на международной экономической арене благодаря экономическому весу его государств и человеческому, промышленному, сельскохозяйственному и технологическому потенциалу. Это делает его локомотивом глобального роста", - говорится в статье газеты.
Газета подчеркивает, что БРИКС "является сильным блоком, который стремится укрепить свое присутствие на экономической и политической аренах".
"Путем расширения членства страны БРИКС пытаются создать альтернативные рамки для многостороннего сотрудничества и положить конец гегемонии Запада в валютно-экономической системе", - отмечает Al Ahram, выделяя такие преимущества членства в БРИКС, как свобода передачи технологий и более гибкие и устойчивые механизмы финансирования.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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