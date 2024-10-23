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Лидеры стран БРИКС обеспокоены ситуацией в Палестине

Лидеры стран БРИКС обеспокоены ситуацией в Палестине - РИА Новости, 23.10.2024

Лидеры стран БРИКС обеспокоены ситуацией в Палестине

Лидеры стран БРИКС в декларации осудили нападения на сотрудников ООН, угрозы их безопасности, призвали Израиль немедленно прекратить подобные действия. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T15:30

2024-10-23T15:30

2024-10-23T17:05

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС в декларации осудили нападения на сотрудников ООН, угрозы их безопасности, призвали Израиль немедленно прекратить подобные действия.Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля."Мы вновь заявляем о нашей серьезной обеспокоенности в связи с обострением ситуации и гуманитарного кризиса на оккупированной палестинской территории, в частности, беспрецедентной эскалацией насилия в секторе Газа и на Западном берегу в результате военной операции Израиля, которая привела к массовой гибели и ранениям гражданских лиц, насильственному перемещению и широкомасштабному разрушению гражданской инфраструктуры", - говорится в документе.Лидеры стран БРИКС подчеркнули настойчивую необходимость немедленного введения всеобъемлющего и постоянно действующего режима прекращения огня в секторе Газа, немедленного освобождения без предварительных условий всех заложников и удерживаемых лиц с обеих сторон, которые незаконно удерживаются в плену, и беспрепятственной, устойчивой и масштабной поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, а также прекращения любых агрессивных действий."Мы призываем все заинтересованные стороны проявлять максимальную сдержанность и избегать ведущих к эскалации действий и провокационных заявлений. Мы отмечаем временные меры Международного суда в рамках судебного разбирательства, инициированного ЮАР против Израиля", - также говорится в документе.

https://ria.ru/20241023/gaza-1979562422.html

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