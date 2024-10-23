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Лидеры стран БРИКС обеспокоены ситуацией в Палестине
Лидеры стран БРИКС обеспокоены ситуацией в Палестине - РИА Новости, 23.10.2024
Лидеры стран БРИКС обеспокоены ситуацией в Палестине
Лидеры стран БРИКС в декларации осудили нападения на сотрудников ООН, угрозы их безопасности, призвали Израиль немедленно прекратить подобные действия. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:30
2024-10-23T15:30
2024-10-23T17:05
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС в декларации осудили нападения на сотрудников ООН, угрозы их безопасности, призвали Израиль немедленно прекратить подобные действия.Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля."Мы вновь заявляем о нашей серьезной обеспокоенности в связи с обострением ситуации и гуманитарного кризиса на оккупированной палестинской территории, в частности, беспрецедентной эскалацией насилия в секторе Газа и на Западном берегу в результате военной операции Израиля, которая привела к массовой гибели и ранениям гражданских лиц, насильственному перемещению и широкомасштабному разрушению гражданской инфраструктуры", - говорится в документе.Лидеры стран БРИКС подчеркнули настойчивую необходимость немедленного введения всеобъемлющего и постоянно действующего режима прекращения огня в секторе Газа, немедленного освобождения без предварительных условий всех заложников и удерживаемых лиц с обеих сторон, которые незаконно удерживаются в плену, и беспрепятственной, устойчивой и масштабной поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, а также прекращения любых агрессивных действий."Мы призываем все заинтересованные стороны проявлять максимальную сдержанность и избегать ведущих к эскалации действий и провокационных заявлений. Мы отмечаем временные меры Международного суда в рамках судебного разбирательства, инициированного ЮАР против Израиля", - также говорится в документе.
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палестина, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, израиль, юар, оон
Палестина, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире, Израиль, ЮАР, ООН
Лидеры стран БРИКС обеспокоены ситуацией в Палестине
Лидеры стран БРИКС обеспокоены эскалацией и гуманитарным кризисом в Палестине
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.
Лидеры стран БРИКС в декларации
осудили нападения на сотрудников ООН, угрозы их безопасности, призвали Израиль немедленно прекратить подобные действия.
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
"Мы вновь заявляем о нашей серьезной обеспокоенности в связи с обострением ситуации и гуманитарного кризиса на оккупированной палестинской территории, в частности, беспрецедентной эскалацией насилия в секторе Газа и на Западном берегу в результате военной операции Израиля, которая привела к массовой гибели и ранениям гражданских лиц, насильственному перемещению и широкомасштабному разрушению гражданской инфраструктуры", - говорится в документе.
Лидеры стран БРИКС подчеркнули настойчивую необходимость немедленного введения всеобъемлющего и постоянно действующего режима прекращения огня в секторе Газа, немедленного освобождения без предварительных условий всех заложников и удерживаемых лиц с обеих сторон, которые незаконно удерживаются в плену, и беспрепятственной, устойчивой и масштабной поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, а также прекращения любых агрессивных действий.
"Мы призываем все заинтересованные стороны проявлять максимальную сдержанность и избегать ведущих к эскалации действий и провокационных заявлений. Мы отмечаем временные меры Международного суда в рамках судебного разбирательства, инициированного ЮАР
против Израиля", - также говорится в документе.