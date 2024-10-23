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Эксперт оценил влияние санкций на российско-китайское сотрудничество - РИА Новости, 23.10.2024
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15:03 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/briks-1979576307.html
Эксперт оценил влияние санкций на российско-китайское сотрудничество
Эксперт оценил влияние санкций на российско-китайское сотрудничество - РИА Новости, 23.10.2024
Эксперт оценил влияние санкций на российско-китайское сотрудничество
Внешнее давление и санкции не помешали российско-китайскому деловому взаимодействию, заявил РИА Новости председатель Российско-Китайского фонда инвестиций и... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:03
2024-10-23T15:03
экономика
китай
россия
казань
владимир путин
си цзиньпин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Внешнее давление и санкции не помешали российско-китайскому деловому взаимодействию, заявил РИА Новости председатель Российско-Китайского фонда инвестиций и развития "Один пояс – один путь", председатель Ассоциации предпринимателей в сфере российско-китайского сотрудничества Ван Цюнь. "Внешнее давление не мешает российско-китайскому сотрудничеству, и в Китае все больше предпринимателей, которые хотели бы сотрудничать с Россией в самых разных сферах", - сказал Ван Цюнь на полях саммита БРИКС в Казани. По его словам, китайский бизнес внимательно следил за итогами переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Двадцать второго октября Путин и Си провели переговоры в рамках саммита БРИКС в Казани. Ван Цюнь отметил, что на встрече Си Цзиньпин и Владимир Путин обсудили широкий круг вопросов, в том числе финансовое сотрудничество. Кроме того, напомнил эксперт, Путин заявил, что Россия и Китай успешно реализуют совместные проекты в сферах транспорта, энергетики и сельского хозяйства, последовательно осуществляют практические договоренности, достигнутые в этом году по итогам переговоров в Пекине и Астане. "Это значит, что все предыдущие договоренности остаются в силе, а правительства РФ и КНР уделяют приоритетное значение сотрудничеству наших стран, в том числе в сфере двусторонней торговли, инвестиций, промышленной кооперации. Это важный сигнал для российского и китайского бизнеса", - сказал Ван Цюнь. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
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экономика, китай, россия, казань, владимир путин, си цзиньпин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Экономика, Китай, Россия, Казань, Владимир Путин, Си Цзиньпин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Эксперт оценил влияние санкций на российско-китайское сотрудничество

Эксперт Ван Цюнь: санкции не помешали российско-китайскому сотрудничеству

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Внешнее давление и санкции не помешали российско-китайскому деловому взаимодействию, заявил РИА Новости председатель Российско-Китайского фонда инвестиций и развития "Один пояс – один путь", председатель Ассоциации предпринимателей в сфере российско-китайского сотрудничества Ван Цюнь.
"Внешнее давление не мешает российско-китайскому сотрудничеству, и в Китае все больше предпринимателей, которые хотели бы сотрудничать с Россией в самых разных сферах", - сказал Ван Цюнь на полях саммита БРИКС в Казани.
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По его словам, китайский бизнес внимательно следил за итогами переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Двадцать второго октября Путин и Си провели переговоры в рамках саммита БРИКС в Казани.
Ван Цюнь отметил, что на встрече Си Цзиньпин и Владимир Путин обсудили широкий круг вопросов, в том числе финансовое сотрудничество. Кроме того, напомнил эксперт, Путин заявил, что Россия и Китай успешно реализуют совместные проекты в сферах транспорта, энергетики и сельского хозяйства, последовательно осуществляют практические договоренности, достигнутые в этом году по итогам переговоров в Пекине и Астане.
"Это значит, что все предыдущие договоренности остаются в силе, а правительства РФ и КНР уделяют приоритетное значение сотрудничеству наших стран, в том числе в сфере двусторонней торговли, инвестиций, промышленной кооперации. Это важный сигнал для российского и китайского бизнеса", - сказал Ван Цюнь.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
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ЭкономикаКитайРоссияКазаньВладимир ПутинСи ЦзиньпинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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