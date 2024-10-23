Эксперт оценил влияние санкций на российско-китайское сотрудничество
Эксперт Ван Цюнь: санкции не помешали российско-китайскому сотрудничеству
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Внешнее давление и санкции не помешали российско-китайскому деловому взаимодействию, заявил РИА Новости председатель Российско-Китайского фонда инвестиций и развития "Один пояс – один путь", председатель Ассоциации предпринимателей в сфере российско-китайского сотрудничества Ван Цюнь.
По его словам, китайский бизнес внимательно следил за итогами переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Двадцать второго октября Путин и Си провели переговоры в рамках саммита БРИКС в Казани.
Ван Цюнь отметил, что на встрече Си Цзиньпин и Владимир Путин обсудили широкий круг вопросов, в том числе финансовое сотрудничество. Кроме того, напомнил эксперт, Путин заявил, что Россия и Китай успешно реализуют совместные проекты в сферах транспорта, энергетики и сельского хозяйства, последовательно осуществляют практические договоренности, достигнутые в этом году по итогам переговоров в Пекине и Астане.
"Это значит, что все предыдущие договоренности остаются в силе, а правительства РФ и КНР уделяют приоритетное значение сотрудничеству наших стран, в том числе в сфере двусторонней торговли, инвестиций, промышленной кооперации. Это важный сигнал для российского и китайского бизнеса", - сказал Ван Цюнь.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
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