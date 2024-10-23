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Глава ЮАР назвал БРИКС инклюзивным объединением - РИА Новости, 23.10.2024
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14:34 23.10.2024 (обновлено: 14:48 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979568182.html
Глава ЮАР назвал БРИКС инклюзивным объединением
Глава ЮАР назвал БРИКС инклюзивным объединением - РИА Новости, 23.10.2024
Глава ЮАР назвал БРИКС инклюзивным объединением
ЮАР считает, что объединение БРИКС призвано обеспечить устойчивое развитие для всех стран, а не только для отдельных групп государств, заявил в среду президент... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:34
2024-10-23T14:48
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сирил рамафоса
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. ЮАР считает, что объединение БРИКС призвано обеспечить устойчивое развитие для всех стран, а не только для отдельных групп государств, заявил в среду президент ЮАР Сирил Рамафоса. "БРИКС является инклюзивной группой стран, которые намерены изменить траекторию развития Глобального Юга. Для этого мы должны полностью воплотить потенциал нашего экономического партнерства, чтобы обеспечить устойчивое развитие для всех, а не только для отдельных групп стран", - заявил Рамафоса на заседании саммита БРИКС в расширенном составе с участием членов делегаций. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241022/briks-1979332611.html
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в мире, россия, юар, казань, сирил рамафоса, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, ЮАР, Казань, Сирил Рамафоса, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Глава ЮАР назвал БРИКС инклюзивным объединением

Президент ЮАР Рамафоса: БРИКС призван обеспечить устойчивое развитие для всех

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент ЮАР Сирил Рамафоса во время встречи с лидерами БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. 23 октября 2024
Президент ЮАР Сирил Рамафоса во время встречи с лидерами БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. 23 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент ЮАР Сирил Рамафоса во время встречи с лидерами БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. 23 октября 2024
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. ЮАР считает, что объединение БРИКС призвано обеспечить устойчивое развитие для всех стран, а не только для отдельных групп государств, заявил в среду президент ЮАР Сирил Рамафоса.
"БРИКС является инклюзивной группой стран, которые намерены изменить траекторию развития Глобального Юга. Для этого мы должны полностью воплотить потенциал нашего экономического партнерства, чтобы обеспечить устойчивое развитие для всех, а не только для отдельных групп стран", - заявил Рамафоса на заседании саммита БРИКС в расширенном составе с участием членов делегаций.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
XVI саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Эксперт: саммит БРИКС в Казани определит дальнейшее развитие объединения
22 октября, 14:55
 
В миреРоссияЮАРКазаньСирил РамафосаБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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