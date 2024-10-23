https://ria.ru/20241023/briks-1979568182.html

Глава ЮАР назвал БРИКС инклюзивным объединением

Глава ЮАР назвал БРИКС инклюзивным объединением - РИА Новости, 23.10.2024

Глава ЮАР назвал БРИКС инклюзивным объединением

ЮАР считает, что объединение БРИКС призвано обеспечить устойчивое развитие для всех стран, а не только для отдельных групп государств, заявил в среду президент... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:34

2024-10-23T14:34

2024-10-23T14:48

в мире

россия

юар

казань

сирил рамафоса

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979572195_0:18:3202:1819_1920x0_80_0_0_a7a045facfb75526f36e60b737eaa640.jpg

КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. ЮАР считает, что объединение БРИКС призвано обеспечить устойчивое развитие для всех стран, а не только для отдельных групп государств, заявил в среду президент ЮАР Сирил Рамафоса. "БРИКС является инклюзивной группой стран, которые намерены изменить траекторию развития Глобального Юга. Для этого мы должны полностью воплотить потенциал нашего экономического партнерства, чтобы обеспечить устойчивое развитие для всех, а не только для отдельных групп стран", - заявил Рамафоса на заседании саммита БРИКС в расширенном составе с участием членов делегаций. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/briks-1979332611.html

россия

юар

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, юар, казань, сирил рамафоса, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году