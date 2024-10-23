https://ria.ru/20241023/briks-1979567934.html

Брюссель недоволен участием стран-кандидатов в ЕС в саммите БРИКС

Брюссель недоволен участием стран-кандидатов в ЕС в саммите БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Брюссель недоволен участием стран-кандидатов в ЕС в саммите БРИКС

В ЕС остались недовольны широким международным участием, прежде всего стран-кандидатов в Евросоюз, в саммите БРИКС в Казани, считают, что это нарушает попытки... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:33

2024-10-23T14:33

2024-10-23T14:33

в мире

россия

казань

брюссель

петер стано

владимир путин

евросоюз

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979113871_0:0:3344:1880_1920x0_80_0_0_76951f78ea17a73b3bb2b79e2dc2f2de.jpg

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. В ЕС остались недовольны широким международным участием, прежде всего стран-кандидатов в Евросоюз, в саммите БРИКС в Казани, считают, что это нарушает попытки Брюсселя "изолировать" Россию, которые, как неоднократно заявляли в Москве, провалились. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что бурная кампания Запада по изоляции России провалилась. "Мы ожидаем, что страны-кандидаты, которые надеются присоединиться к ЕС, будут соблюдать нашу внешнюю политику, а также присоединятся к санкциям против России и нашей политике по изоляции", - заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, комментируя саммит в Казани, включая участие в нем нескольких стран-кандидатов в ЕС. Отвечая на вопрос о позиции Брюсселя по участию во встрече в верхах в Казани президента Турции Тайипа Эрдогана, Стано все-таки признал за ним "право ездить туда, куда он хочет". "Что касается государств-кандидатов на членство в ЕС, то европейская позиция всегда основывалась на необходимости максимально возможно изолировать Россию на международной арене. Мы ожидаем, что все государства-кандидаты будут твердо и без колебаний поддерживать ценности ЕС, выполнять свои обязательства, вытекающие из соглашений, и присоединятся к нашими решениям по общей внешней политике и политике в сфере безопасности", - пояснил Стано свою позицию. Он заявил, что стремящиеся в ЕС страны, если они хотят добиться прогресса, должны избегать контактов с Россией. Представитель ЕС также заявил, что в Евросоюзе ждут от всех участников саммита БРИКС, включая генсека ООН Антониу Гетерреша, "что они призовут Россию немедленно прекратить" украинский конфликт. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241023/dotkom-1979544449.html

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

https://ria.ru/20241023/ssha-1979397587.html

россия

казань

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, казань, брюссель, петер стано, владимир путин, евросоюз, брикс, оон, саммит брикс в казани в 2024 году