Брюссель недоволен участием стран-кандидатов в ЕС в саммите БРИКС
Стано: в ЕС недовольны широким международным участием в саммите БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран-участников XVI саммита БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Флаги стран-участников XVI саммита БРИКС в Казани
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БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. В ЕС остались недовольны широким международным участием, прежде всего стран-кандидатов в Евросоюз, в саммите БРИКС в Казани, считают, что это нарушает попытки Брюсселя "изолировать" Россию, которые, как неоднократно заявляли в Москве, провалились.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что бурная кампания Запада по изоляции России провалилась.
"Мы ожидаем, что страны-кандидаты, которые надеются присоединиться к ЕС, будут соблюдать нашу внешнюю политику, а также присоединятся к санкциям против России и нашей политике по изоляции", - заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, комментируя саммит в Казани, включая участие в нем нескольких стран-кандидатов в ЕС.
Отвечая на вопрос о позиции Брюсселя по участию во встрече в верхах в Казани президента Турции Тайипа Эрдогана, Стано все-таки признал за ним "право ездить туда, куда он хочет". "Что касается государств-кандидатов на членство в ЕС, то европейская позиция всегда основывалась на необходимости максимально возможно изолировать Россию на международной арене. Мы ожидаем, что все государства-кандидаты будут твердо и без колебаний поддерживать ценности ЕС, выполнять свои обязательства, вытекающие из соглашений, и присоединятся к нашими решениям по общей внешней политике и политике в сфере безопасности", - пояснил Стано свою позицию. Он заявил, что стремящиеся в ЕС страны, если они хотят добиться прогресса, должны избегать контактов с Россией.
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Представитель ЕС также заявил, что в Евросоюзе ждут от всех участников саммита БРИКС, включая генсека ООН Антониу Гетерреша, "что они призовут Россию немедленно прекратить" украинский конфликт.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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