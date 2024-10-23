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Брюссель недоволен участием стран-кандидатов в ЕС в саммите БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
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14:33 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/briks-1979567934.html
Брюссель недоволен участием стран-кандидатов в ЕС в саммите БРИКС
Брюссель недоволен участием стран-кандидатов в ЕС в саммите БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Брюссель недоволен участием стран-кандидатов в ЕС в саммите БРИКС
В ЕС остались недовольны широким международным участием, прежде всего стран-кандидатов в Евросоюз, в саммите БРИКС в Казани, считают, что это нарушает попытки... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:33
2024-10-23T14:33
в мире
россия
казань
брюссель
петер стано
владимир путин
евросоюз
брикс
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БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. В ЕС остались недовольны широким международным участием, прежде всего стран-кандидатов в Евросоюз, в саммите БРИКС в Казани, считают, что это нарушает попытки Брюсселя "изолировать" Россию, которые, как неоднократно заявляли в Москве, провалились. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что бурная кампания Запада по изоляции России провалилась. "Мы ожидаем, что страны-кандидаты, которые надеются присоединиться к ЕС, будут соблюдать нашу внешнюю политику, а также присоединятся к санкциям против России и нашей политике по изоляции", - заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, комментируя саммит в Казани, включая участие в нем нескольких стран-кандидатов в ЕС. Отвечая на вопрос о позиции Брюсселя по участию во встрече в верхах в Казани президента Турции Тайипа Эрдогана, Стано все-таки признал за ним "право ездить туда, куда он хочет". "Что касается государств-кандидатов на членство в ЕС, то европейская позиция всегда основывалась на необходимости максимально возможно изолировать Россию на международной арене. Мы ожидаем, что все государства-кандидаты будут твердо и без колебаний поддерживать ценности ЕС, выполнять свои обязательства, вытекающие из соглашений, и присоединятся к нашими решениям по общей внешней политике и политике в сфере безопасности", - пояснил Стано свою позицию. Он заявил, что стремящиеся в ЕС страны, если они хотят добиться прогресса, должны избегать контактов с Россией. Представитель ЕС также заявил, что в Евросоюзе ждут от всех участников саммита БРИКС, включая генсека ООН Антониу Гетерреша, "что они призовут Россию немедленно прекратить" украинский конфликт. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241023/dotkom-1979544449.html
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
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в мире, россия, казань, брюссель, петер стано, владимир путин, евросоюз, брикс, оон, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Казань, Брюссель, Петер Стано, Владимир Путин, Евросоюз, БРИКС, ООН, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Брюссель недоволен участием стран-кандидатов в ЕС в саммите БРИКС

Стано: в ЕС недовольны широким международным участием в саммите БРИКС в Казани

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран-участников XVI саммита БРИКС в Казани
Флаги стран-участников XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Флаги стран-участников XVI саммита БРИКС в Казани
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БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. В ЕС остались недовольны широким международным участием, прежде всего стран-кандидатов в Евросоюз, в саммите БРИКС в Казани, считают, что это нарушает попытки Брюсселя "изолировать" Россию, которые, как неоднократно заявляли в Москве, провалились.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что бурная кампания Запада по изоляции России провалилась.
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"Мы ожидаем, что страны-кандидаты, которые надеются присоединиться к ЕС, будут соблюдать нашу внешнюю политику, а также присоединятся к санкциям против России и нашей политике по изоляции", - заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, комментируя саммит в Казани, включая участие в нем нескольких стран-кандидатов в ЕС.
Отвечая на вопрос о позиции Брюсселя по участию во встрече в верхах в Казани президента Турции Тайипа Эрдогана, Стано все-таки признал за ним "право ездить туда, куда он хочет". "Что касается государств-кандидатов на членство в ЕС, то европейская позиция всегда основывалась на необходимости максимально возможно изолировать Россию на международной арене. Мы ожидаем, что все государства-кандидаты будут твердо и без колебаний поддерживать ценности ЕС, выполнять свои обязательства, вытекающие из соглашений, и присоединятся к нашими решениям по общей внешней политике и политике в сфере безопасности", - пояснил Стано свою позицию. Он заявил, что стремящиеся в ЕС страны, если они хотят добиться прогресса, должны избегать контактов с Россией.
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Представитель ЕС также заявил, что в Евросоюзе ждут от всех участников саммита БРИКС, включая генсека ООН Антониу Гетерреша, "что они призовут Россию немедленно прекратить" украинский конфликт.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Штаты разглядели свой главный кошмар в Казани
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияКазаньБрюссельПетер СтаноВладимир ПутинЕвросоюзБРИКСООНСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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