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ЮАР призвала запускать совместные программы развития в рамках БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
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14:25 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/briks-1979565338.html
ЮАР призвала запускать совместные программы развития в рамках БРИКС
ЮАР призвала запускать совместные программы развития в рамках БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
ЮАР призвала запускать совместные программы развития в рамках БРИКС
ЮАР призывает к запуску в рамках БРИКС совместных программ развития в сфере экспорта, промышленного сотрудничества и обмена технологиями, заявил в среду... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:25
2024-10-23T14:25
россия
юар
казань
сирил рамафоса
брикс
всемирная торговая организация (вто)
саммит брикс в казани в 2024 году
экономика
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. ЮАР призывает к запуску в рамках БРИКС совместных программ развития в сфере экспорта, промышленного сотрудничества и обмена технологиями, заявил в среду президент страны Сирил Рамафоса. "Необходимо наращивать сотрудничество между странами БРИКС путем запуска совместных программ развития в сфере экспорта, промышленного сотрудничества и обмена технологиями. Призываем к изменению торговых маршрутов, чтобы обеспечить более устойчивую индустриализацию", - заявил Рамафоса на заседании саммита БРИКС в расширенном составе. Он также призвал к реформе Всемирной торговой организации (ВТО). Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241023/ssha-1979397587.html
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россия, юар, казань, сирил рамафоса, брикс, всемирная торговая организация (вто), саммит брикс в казани в 2024 году, экономика
Россия, ЮАР, Казань, Сирил Рамафоса, БРИКС, Всемирная торговая организация (ВТО), Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Экономика
ЮАР призвала запускать совместные программы развития в рамках БРИКС

Президент ЮАР Рамафоса призвал к запуску совместных программ в рамках БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкЗаседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. ЮАР призывает к запуску в рамках БРИКС совместных программ развития в сфере экспорта, промышленного сотрудничества и обмена технологиями, заявил в среду президент страны Сирил Рамафоса.
"Необходимо наращивать сотрудничество между странами БРИКС путем запуска совместных программ развития в сфере экспорта, промышленного сотрудничества и обмена технологиями. Призываем к изменению торговых маршрутов, чтобы обеспечить более устойчивую индустриализацию", - заявил Рамафоса на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Штаты разглядели свой главный кошмар в Казани
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Он также призвал к реформе Всемирной торговой организации (ВТО).
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
Вчера, 12:44
 
РоссияЮАРКазаньСирил РамафосаБРИКСВсемирная торговая организация (ВТО)Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуЭкономика
 
 
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