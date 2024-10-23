https://ria.ru/20241023/briks-1979565338.html

ЮАР призвала запускать совместные программы развития в рамках БРИКС

ЮАР призвала запускать совместные программы развития в рамках БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

ЮАР призвала запускать совместные программы развития в рамках БРИКС

ЮАР призывает к запуску в рамках БРИКС совместных программ развития в сфере экспорта, промышленного сотрудничества и обмена технологиями, заявил в среду... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:25

2024-10-23T14:25

2024-10-23T14:25

россия

юар

казань

сирил рамафоса

брикс

всемирная торговая организация (вто)

саммит брикс в казани в 2024 году

экономика

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. ЮАР призывает к запуску в рамках БРИКС совместных программ развития в сфере экспорта, промышленного сотрудничества и обмена технологиями, заявил в среду президент страны Сирил Рамафоса. "Необходимо наращивать сотрудничество между странами БРИКС путем запуска совместных программ развития в сфере экспорта, промышленного сотрудничества и обмена технологиями. Призываем к изменению торговых маршрутов, чтобы обеспечить более устойчивую индустриализацию", - заявил Рамафоса на заседании саммита БРИКС в расширенном составе. Он также призвал к реформе Всемирной торговой организации (ВТО). Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241023/ssha-1979397587.html

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

россия

юар

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, юар, казань, сирил рамафоса, брикс, всемирная торговая организация (вто), саммит брикс в казани в 2024 году, экономика