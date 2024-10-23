ЮАР призвала запускать совместные программы развития в рамках БРИКС
Президент ЮАР Рамафоса призвал к запуску совместных программ в рамках БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкЗаседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. ЮАР призывает к запуску в рамках БРИКС совместных программ развития в сфере экспорта, промышленного сотрудничества и обмена технологиями, заявил в среду президент страны Сирил Рамафоса.
"Необходимо наращивать сотрудничество между странами БРИКС путем запуска совместных программ развития в сфере экспорта, промышленного сотрудничества и обмена технологиями. Призываем к изменению торговых маршрутов, чтобы обеспечить более устойчивую индустриализацию", - заявил Рамафоса на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.
Штаты разглядели свой главный кошмар в Казани
Вчера, 08:00
Он также призвал к реформе Всемирной торговой организации (ВТО).
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.