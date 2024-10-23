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Стало известно, какие подарки приготовили в Казани для глав делегаций БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
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12:35 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/briks-1979528799.html
Стало известно, какие подарки приготовили в Казани для глав делегаций БРИКС
Стало известно, какие подарки приготовили в Казани для глав делегаций БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Стало известно, какие подарки приготовили в Казани для глав делегаций БРИКС
Сувенирные ручки, расписанные узорами в национальном стиле, подготовили для глав делегаций стран БРИКС на заседании саммита в среду, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:35
2024-10-23T12:35
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Сувенирные ручки, расписанные узорами в национальном стиле, подготовили для глав делегаций стран БРИКС на заседании саммита в среду, передает корреспондент РИА Новости. Ручки выполнены в темных тонах с узорами белого, синего и красного цветов. Формы узоров напоминают образцы традиционной русской росписи. Ручки помещены в коробки, их разместили на рабочих местах лидеров БРИКС на заседании саммита в узком составе. Помимо этого, главам делегаций подготовили специальную папку с логотипом саммита БРИКС в Казани, блокнот для записей, устройство для перевода и антибактериальные салфетки. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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в мире, россия, казань, бразилия, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Казань, Бразилия, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Стало известно, какие подарки приготовили в Казани для глав делегаций БРИКС

Для глав делегаций стран БРИКС подготовили сувенирные ручки в национальном стиле

© Фото : RIA_Kremlinpool/TelegramПодарки для глав делегаций стран БРИКС на заседании саммита в Казани
Подарки для глав делегаций стран БРИКС на заседании саммита в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фото : RIA_Kremlinpool/Telegram
Подарки для глав делегаций стран БРИКС на заседании саммита в Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Сувенирные ручки, расписанные узорами в национальном стиле, подготовили для глав делегаций стран БРИКС на заседании саммита в среду, передает корреспондент РИА Новости.
Ручки выполнены в темных тонах с узорами белого, синего и красного цветов. Формы узоров напоминают образцы традиционной русской росписи.
© Фото : RIA_Kremlinpool/TelegramСувенирные ручки, расписанные узорами в национальном стиле, подготовили для глав делегаций стран БРИКС на заседании саммита БРИКС
Сувенирные ручки, расписанные узорами в национальном стиле, подготовили для глав делегаций стран БРИКС на заседании саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фото : RIA_Kremlinpool/Telegram
Сувенирные ручки, расписанные узорами в национальном стиле, подготовили для глав делегаций стран БРИКС на заседании саммита БРИКС
Ручки помещены в коробки, их разместили на рабочих местах лидеров БРИКС на заседании саммита в узком составе. Помимо этого, главам делегаций подготовили специальную папку с логотипом саммита БРИКС в Казани, блокнот для записей, устройство для перевода и антибактериальные салфетки.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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