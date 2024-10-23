https://ria.ru/20241023/briks-1979528799.html

Стало известно, какие подарки приготовили в Казани для глав делегаций БРИКС

Стало известно, какие подарки приготовили в Казани для глав делегаций БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Стало известно, какие подарки приготовили в Казани для глав делегаций БРИКС

Сувенирные ручки, расписанные узорами в национальном стиле, подготовили для глав делегаций стран БРИКС на заседании саммита в среду, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T12:35

2024-10-23T12:35

2024-10-23T12:35

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саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Сувенирные ручки, расписанные узорами в национальном стиле, подготовили для глав делегаций стран БРИКС на заседании саммита в среду, передает корреспондент РИА Новости. Ручки выполнены в темных тонах с узорами белого, синего и красного цветов. Формы узоров напоминают образцы традиционной русской росписи. Ручки помещены в коробки, их разместили на рабочих местах лидеров БРИКС на заседании саммита в узком составе. Помимо этого, главам делегаций подготовили специальную папку с логотипом саммита БРИКС в Казани, блокнот для записей, устройство для перевода и антибактериальные салфетки. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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Ольга Фомченкова

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