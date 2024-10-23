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Лукашенко прибыл на саммит БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
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12:17 23.10.2024 (обновлено: 13:10 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979526859.html
Лукашенко прибыл на саммит БРИКС
Лукашенко прибыл на саммит БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Лукашенко прибыл на саммит БРИКС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:17
2024-10-23T13:10
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
казань
россия
александр лукашенко
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.В аэропорту его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. Он угостил Лукашенко национальным татарским блюдом — чак-чаком.Ранее близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал "Пул первого" сообщил, что Лукашенко примет участие в заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". Запланирована также широкая программа международных контактов Лукашенко.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства России в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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Прибытие Лукашенко в Казань для участия в саммите БРИКС
Лукашенко прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.
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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, казань, россия, александр лукашенко, рустам минниханов
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Казань, Россия, Александр Лукашенко, Рустам Минниханов
Лукашенко прибыл на саммит БРИКС

Лукашенко прибыл на саммит БРИКС в Казани

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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.
В аэропорту его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. Он угостил Лукашенко национальным татарским блюдом — чак-чаком.
Ранее близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал "Пул первого" сообщил, что Лукашенко примет участие в заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". Запланирована также широкая программа международных контактов Лукашенко.
Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства России в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Прибытие президента Таджикистана в Казань для участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Президент Таджикистана прибыл в Казань на саммит БРИКС
Вчера, 11:21
 
Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуБРИКСКазаньРоссияАлександр ЛукашенкоРустам Минниханов
 
 
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